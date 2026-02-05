اعتماد الحزمة البرامجية لمؤسسات "الشيخ محمد بن خالد آل نهيان" لعام 2026

العين في 5 فبراير / وام / اعتمدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الحزمة البرامجية والمبادرات الإستراتيجية للمؤسسات لعام 2026، وذلك مواكبة لـ "عام الأسرة 2026"، وضمن الرؤية الإستراتيجية طويلة المدى للأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وتأكيدا على محورية الأسرة في بناء المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قامت بها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد للمؤسسات التي تضم "مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي"، و"جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل"، و"مركز رؤية المستقبل للتدريب"، بحضور مريم حمد الشامسي، الأمين العام للمؤسسات، والكادر الإداري والموظفين.

وتضمنت الحزمة المعتمدة 53 برنامجاً ومبادرة نوعية؛ حيث خصصت الشيخة شما لـ "مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي" 33 برنامجاً ومبادرة تندرج تحت أربعة مشاريع رئيسة، فيما اعتمدت لـ "جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل" 20 برنامجاً ومبادرة موزعة على خمسة مشاريع.

وتنطلق هذه البرامج من رؤية تشغيلية لعام 2026 تركز على الاستدامة والأثر النوعي، والاستثمار الأمثل للمناسبات الوطنية والعالمية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس وقابل للقياس، مع مراعاة التوازن بين جودة المخرجات وكفاءة الموارد وراحة فرق العمل.

وخلال الزيارة، اطلعت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد على جاهزية المرافق وتحديث القاعات، وعقدت اجتماعاً مع الإدارة والموظفات للاستماع إلى شرح مفصل حول سير العمل، ووجهت بضرورة تعزيز التكامل المؤسسي وجودة الأداء، وتطوير بيئة العمل بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة، لا سيما في مجالات دعم برامج الذكاء الاصطناعي، ومبادرات "عام الأسرة 2026"، وبرامج وحدة التميز، وإطلاق جوائز المؤسسات.

وتستهدف الرؤية التشغيلية الجديدة دعم الحراك الثقافي الوطني، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الثقافة والمجتمع محلياً وعالمياً، وتقديم محتوى معاصر يستلهم الموروث ويواكب التحولات لترسيخ الهوية وتنمية الوعي، كما ركزت الخطط على دعم التمكين الوظيفي للشباب، وبناء الشخصية الإماراتية المفعمة بالقيم، وتعزيز مكانة الثقافة كأداة للتواصل الحضاري وبناء مجتمع متماسك.

وفي ختام الجولة، ثمنت الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان جهود فرق العمل والمتطوعين والداعمين، مشددة على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة، والتقيد بالقوانين والأنظمة وفق النظام الأساسي لجمعيات النفع العام، بما يرسخ مبادئ النزاهة والشفافية في العمل المؤسسي.