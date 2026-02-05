مجلس القيادة العليا لشرطة الشارقة يعقد اجتماعه الأول للعام 2026

الشارقة في 5 فبراير/ وام / عقدت القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم الاجتماع الأول لمجلس القيادة العليا الدائمة لعام 2026 بشرطة الشارقة برئاسة سعادة اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة وحضور أعضاء المجلس ومديري الإدارات ونوابهم وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تصب في تعزيز الأداء الأمني منها استعراض إنجازات الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ للعام 2025 وطرح عدد من المبادرات الجديدة والمستحدثة للعام 2026 وذلك في إطار منهجية القيادة العامة وحرصها على متابعة مستجدات العمل الشرطي وتعزيز التخطيط الإستراتيجي بما يحقق الأهداف المستقبلية.

وأثنى القائد العام لشرطة الشارقة على الجهود المبذولة لمدراء العموم ومديري الإدارات ونوابهم وكافة العاملين في القيادة العامة خلال العام الماضي التي أسهمت في تحقيق المؤشرات الإستراتيجية لشرطة الشارقة حاثاً لهم على الاستمرارية في مضاعفة العمل وصولاً إلى الجودة والريادة المؤسسية في منظومة العمل الشرطي.