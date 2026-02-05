رئيسة مقدونيا الشمالية: "وثيقة الأخوة الإنسانية" نموذج عالمي.. والإمارات رائدة في نشر السلام

الفجيرة في 5 فبراير / وام / أكدت فخامة السيدة غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، أن "وثيقة الأخوة الإنسانية" تمثل نموذجاً عالمياً محورياً لترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب، مشيدة بالدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المبادرات الإنسانية وترسيخ قيم التسامح والسلام على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه المجلس العالمي للتسامح والسلام على شرف فخامتها في قرية متاحف العقّة التراثية بإمارة الفجيرة، بحضور معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس، ومعالي تيمتشو موكونسكي، وزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية، وسعادة خالد الغيث، رئيس اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وعدد من كبار المسؤولين.

وشددت فخامتها على أن تعزيز قيم الأخوة الإنسانية يشكل أساساً لمواجهة التحديات العالمية وبناء مستقبل قائم على التعايش واحترام التنوع، منوهة بالجهود الحثيثة للمجلس العالمي للتسامح والسلام في نشر هذه الثقافة وتعزيز الحوار بين الحضارات.

وتزامنت زيارة الرئيسة والاحتفال مع ذكرى توقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية" في أبوظبي عام 2019 من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسته البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وهو اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة يوماً عالمياً للأخوة الإنسانية (4 فبراير).

وأكد معالي أحمد بن محمد الجروان أن هذا اللقاء يعكس أهمية العلاقات الدولية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل، ويجسد دور الدبلوماسية في دعم التقارب بين الشعوب، مشيراً إلى أن الحفل الذي شهد أجواء تراثية إماراتية أصيلة، يهدف إلى تعزيز الرسائل الإنسانية القائمة على مد جسور التواصل والسلام العالمي.