"قرعة متكافئة" للخيول المنافسة في سباق كأس أبوظبي الذهبي

أبوظبي في 5 فبراير / وام / أسفرت القرعة الرسمية لسباق كأس أبوظبي الذهبي للخيول المهجنة الأصيلة "قوائم"، تحديد البوابات، عن انطلاقة متكافئة للخيول المنافسة في السباق المقرر بعد غد السبت في الشوط السابع والرئيسي لمسافة 1600 متر، وجائزته مليون دولار أميركي برعاية "شركة أدنوك"، بمشاركة 16 خيلاً، على مضمار أبوظبي للسباق.

وتشهد الأمسية مشاركة أفضل وأقوى الخيول المحلية والعالمية، ونخبة الفرسان وسط أجواء التحدي للخيول المهجنة الأصيلة في منافسات من 7 سباقات بإجمالي جوائز تبلغ 5.7 مليون درهم.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً اليوم بصالة الخيالة في نادي أبوظبي للفروسية، بحضور سعادة علي الشيبة مدير عام النادي ومضمار أبوظبي للسباق، رئيس اللجنة المنظمة، وديل براون المدير عام للسباقات بالمضمار، وعدد من المدربين والملاك.

وقال الشيبه إن النسخة الأولى للكأس تحمل الكثير من الزخم بمشاركة 6 من امهر الفرسان العالميين مع خيول عالية الجودة في تصنيفها، ما يؤكد أن السباق سيشهد تنافسا قويا.

وكشفت قرعة خيول الإمارات عن انطلاق "قدوة" من البوابة "14"، و"ملجوم" من البوابة "15"، و"أوموري سيتي" من البوابة "13"، و"فولك فيستفال" من البوابة "1"، و"دايبتيس" من البوابة "8".

وينطلق ممثل خيول اليابان "ستراوس" من البوابة "10"، و"دارك تروبر" ممثل خيول قطر من البوابة "16"، و"كومانشي بريف"، ممثل الخيول الأيرلندية من البوابة "12"، و"شيكاغو كريتيك" من البوابة "6"، وممثل خيول بريطانيا "كراون بورد" من البوابة "11"، و"فافورتينو" من البوابة "7".

ويمثل خيول المملكة العربية السعودية "جونكويل" من البوابة "9"، و«ويسترن رايتر» من البوابة «2"، وتنافس خيول المملكة العربية السعودية عبر "جونكويل"، من البوابة "9"، و"ويسترن رايتر" من البوابة "2"، ويتنس ستاند من البوابة "4"، بينما ينطلق الفرنسي "تمبلر" من البوابة "5".

وتتضمن الأمسية 6 سباقات أخرى، منها سباق واحة ليوا للفئة الثانية، والجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي "قوائم"، وبطولة سباق العنود الكلاسيكي "الفئة الأولى"، للخيول العربية الأصيلة عمر 5 سنوات فما فوق، وبطولة أبوظبي للخيول المهجنة الأصيلة شمال وجنوب الكرة الأرضية (قوائم) من عمر 4 سنوات فما فوق، وللخيول عمر 3 سنوات، وسباق الخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق (تكافؤ)، وسباق الخيول المهجنة الأصيلة (تكافؤ).