فوز شباب الأهلي على الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين

الشارقة في 5 فبراير / وام / فاز شباب الأهلي على الشارقة 4-1 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد الشارقة ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، عزز شباب الأهلي صدارته لجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، فيما توقف رصيد الشارقة عند 17 نقطة.

كما شهدت الجولة أيضا تعادل النصر مع الوصل 1-1 في استاد آل مكتوم بدبي، ليصل رصيد النصر إلى 20 نقطة، والوصل إلى 26 نقطة.

وتعادل أيضا الوحدة مع البطائح 2-2 في استاد آل نهيان، ليرفع الوحدة رصيده إلى 30 نقطة، والبطائح إلى 12 نقطة.