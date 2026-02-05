ختام منافسات الدور ربع النهائي من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات

أبوظبي في 5 فبراير/ وام / اختتمت اليوم منافسات الدور ربع النهائي من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات "فئة 500 نقطة"، والمقامة في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وشهدت المنافسات فوز الروسية ايكاترينا الكسندروفا على الفلبينية ألكس إيلا بمجموعتين 6-3، و6-3، لتتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وستواجه الكسندروفا في هذا الدور الأمريكية هيلي بابتيست المتأهلة من فوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا بمجموعتين لمجموعة 6-2، و4-6، و6-4.

كما تأهلت أيضا الدنماركية كلارا تاوسن بعد فوزها السهل على الأمريكية مكارتني كيسلر بمجموعتين 6-3، و6-4.

وستواجه تاوسن في نصف النهائي التشيكية سارة بجليك المتأهلة من فوزها على البريطانية سوناي كارتال بمجموعتين 6-0، و6-2.