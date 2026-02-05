اختتام "السباق التجريبي" الـ19 للخيول بمضمار ميدان

دبي في 5 فبراير/ وام / أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 20 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، في السباق التجريبي التاسع عشر على مضمار ميدان في دبي، من 3 أشواط لمسافة 1000 متر.

وأوضحت في بيان لها اليوم مشاركة 13 من الخيول العربية، في شوطين، من بينها 8 خيول لم يسبق لها المشاركة في السباقات، و5 شاركت فيها.

وأشارت إلى إقامة شوط للخيول المهجنة الأصيلة، تنافست خلاله 7 خيول، منها 5 لم تشارك من قبل في السباقات، بالإضافة إلى خيلين سبق تواجدهما فيها.

وأكد راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، أن السباقات التجريبية في المضامير المختلفة أثبتت جدواها وأهميتها، لاختبار جاهزية الخيول، مشيراً إلى استمرارها خلال المرحلة المقبلة حتى انتهاء الموسم الحالي.