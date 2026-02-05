"الفحيص" يواصل الدفاع عن اللقب وخورفكان يدوّن انتصاره التاريخي الأول في سلة "عربية السيدات"

الشارقة في 5 فبراير/ وام / واصل فريق الفحيص الأردني حملة الدفاع عن لقبه بفوزه اليوم في قمة مباريات الجولة الثالثة من منافسات كرة السلة للنسخة الثامنة من "عربية السيدات" على الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة "80-65" وشهدت الجولة أيضاً فوز الفتاة الكويتي على الأمل التونسي إلى جانب انتصار تاريخي أول لفريق خورفكان في مشاركته الأولى بالدورة على حساب الحالة البحريني.

وأكد فريق الفحيص الأردني أحقيته بمواصلة الدفاع عن لقبه للنسختين الأخيرتين بعد أن فرض إيقاعه السريع على مجريات المواجهة أمام الشارقة الرياضي للمرأة وبسط أفضليته الواضحة في الربعين الأول والثاني ثم الثالث بنتائج "25-18 و27-14 و15-13" قبل أن يتحسن أداء صاحبات الضيافة في الربع الرابع الذي حسمه الشارقة "20-13" دون أن يكون ذلك كافياً لتغيير مسار المباراة.

وحقق فريق الفتاة الكويتي انتصاره الأول في البطولة بعد تعثره في الجولتين الماضيتين مقدماً أفضل مبارياته حتى الآن في النسخة الثامنة للدورة أمام الأمل التونسي حيث فرض سيطرته على الربعين الأول والثاني ثم الرابع بنتائج "24-14 و19-15 و26-6" فيما اكتفت لاعبات الأمل بحسم الربع الثالث (24-14) في مباراة أكدت عودة الفريق الكويتي بقوة إلى سباق المنافسة.

ودوّن فريق خورفكان الرياضي للمرأة أول انتصار في تاريخه ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بعد مباراة مثيرة أمام الحالة البحريني بدأها الأخير بالتقدم في الربع الأول "16-12" قبل أن تقلص لاعبات خورفكان الفارق مع نهاية الشوط الأول بفوزهن في الربع الثاني "18-16".

وتواصلت الندية في الشوط الثاني بتعادل الفريقين في الربع الثالث "18-18" قبل أن تحسم لاعبات خورفكان المواجهة في الدقائق الأخيرة بفضل تفوقهن في الربع الرابع والأخير "29-23".

يُذكر أن منافسات كرة السلة في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تُقام بمشاركة 7 فرق وبنظام الدوري من مرحلة واحدة على أن يُتوّج بطل المسابقة في 11 فبراير الحالي.