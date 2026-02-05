زايد بن حمدان بن زايد يلتقي رئيس الدومينيكان لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري

أبوظبي في 5 فبراير/ وام / التقى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "2 بوينت زيرو"، اليوم في قصر النخيل في أبوظبي، فخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، الذي يقوم بزيارة عمل للدولة يشارك خلالها في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

وتناول اللقاء فرص الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الدومينيكان، واستكشاف مجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة، بما يعزز حركة التبادل التجاري ويُسهم في بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد تدعم التنوع الاقتصادي وتحقق المصالح المشتركة، ويواكب توجهات البلدين نحو تبني نماذج اقتصادية مبتكرة تدعم مسارات التنمية المستدامة.

ورافق فخامة رئيس جمهورية الدومينيكان، خلال هذا اللقاء، وفد يضم معالي نويليا شيفرد، مديرة مكتب رئيس الجمهورية؛ ومعالي فيكتور بيسونو هازا، وزير الإسكان والمباني؛ وسعادة رينسو هريرا، سفير جمهورية الدومنيكان لدى الدولة.

حضر اللقاء معالي مريم بنت محمد المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "2 بوينت زيرو" والعضو المنتدب للمجموعة؛ وسعادة سلطان اليبهوني الظاهري؛ وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة؛ وعلي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة "انترناشونال ريسورسيس هولدينغ"، وحمدان محمد الدهماني، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سيليستيال القابضة.