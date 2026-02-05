دبي لكرة السلة يفوز على ريال مدريد في اليوروليغ

دبي في 5 فبراير/ وام / حقق نادي دبي لكرة السلة فوزاً مهماً على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 93-85، في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة كوكاكولا أرينا بدبي، ضمن منافسات الجولة 27 بالدوري الأوروبي لكرة السلة "اليوروليغ"، ليكمل الفريق أسبوعه المثالي بتحقيق انتصارين متتاليين على أرضه.

ورفع دبي رصيده إلى 14 فوزاً مقابل 13 خسارة، بعد يومين فقط من تغلبه على أولمبياكوس اليوناني 108-98 بعد التمديد، فيما تراجع رصيد ريال مدريد إلى 16 فوزاً و11 خسارة، متكبداً خسارته الثالثة توالياً.

وتألق دجانان موسى في صفوف دبي مسجلاً أعلى معدل تهديفي له هذا الموسم برصيد 20 نقطة في سلة فريقه السابق، فيما سجل كل من ماكينلي رايت وفيليب بيتروشيف 16 نقطة، وأضاف دواين بايكون 15 نقطة، وبرونو كابوكولو 11 نقطة، وأليكسا أفراموفيتش 10 نقاط.

وحسم دبي اللقاء في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل موسى 12 نقطة خلال آخر 11 دقيقة، بمساندة واضحة من رايت وبايكون.