وزارة الخارجية تشارك في الحوار العالمي حول صياغة قضايا المياه والتنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2026

دبي في 5 فبراير / وام / شارك سعادة عبد الله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في مناقشات رفيعة المستوى بشأن المياه والاستدامة والتنمية العالمية المستقبلية خلال القمة العالمية للحكومات 2026.

وتأتي المشاركة في القمة العالمية للحكومات استكمالا للزخم الذي رافق الاجتماع التحضيري رفيع المستوى والذي عقد مؤخراً في داكار خلال الفترة من (26-27 يناير 2026) لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، حيث تولى الرؤساء المشاركون للحوارات التفاعلية الستة دورهم رسمياً لأول مرة، كما تساهم المشاركة في هذه القمة بدعم الاستعدادات الجارية للمؤتمر الذي يعقد في أبوظبي نهاية هذا العام.

وخلال فعاليات القمة، ترأس سعادة بالعلاء جلسةً حوارية بعنوان "حشد القيادة العالمية في مجال المياه قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026"، استضافتها وزارة الخارجية، حيث تركزت على تعزيز القيادة السياسية في مجال المياه.

وجمعت الجلسة قادةً سياسيين وكبار صناع القرار من بينهم، معالي موتالي نالومانغو، نائبة رئيس جمهورية زامبيا، ومعالي الشيخ تيديان، وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال، ولي جوان هوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومعالي ماخين خافيير دياز وزير المالية والاقتصاد في جمهورية الدومينيكان.

وسلطت هذه المشاركة الضوء على الدور المحوري للمياه في التنمية والازدهار، وعلى تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأثر المرجو قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه كلٌ من دولة الإمارات وجمهورية السنغال.

وفي تعقيبه على المناقشات التي دارت خلال القمة، أكد سعادة بالعلاء أن القمة العالمية للحكومات تذكرنا بأن القرارات التي نتخذها اليوم ستُحدد كيفية عيش المجتمعات ونموها وازدهارها غدًا، فالمياه والطاقة، وأنظمة الغذاء، والتقنيات التي تُعيد تشكيل عالمنا، تُمثل جوهر التنمية المستدامة والقدرة على الصمود ومواجهة تحديات المستقبل.

وأضاف أن مشاركة وزارة الخارجية تعكس بوضوح التزام دولة الإمارات ببناء شراكات تهدف إلى ترجمة الطموح المشترك إلى تأثير دائم، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وقد أسهمت المشاركة في القمة العالمية للحكومات في توفير الفرصة لتبادل وجهات النظر ولاختبار الأفكار ومراجعتها، ومناقشة الافتراضات والمسلمات، وتشكيل نهج لتعزيز تعاون الحكومات في عصر التغيير المتسارع.

كما عقد سعادته على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات اجتماعات ثنائية وزارية مع عدد من رؤساء وفود الدول المشاركة في القمة لتبادل وجهات النظر و دفع الشراكات قدماً.

وتعكس مشاركة وزارة الخارجية نهج دولة الإمارات في الحضور الفاعل على المستوى الدولي، ضمن المناقشات الموجهة نحو المستقبل، في إطار استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي.