اختتام هاكاثون دبي لينكس للطلاب بالشراكة مع مدينة دبي للإعلام

دبي في 5 فبراير/ وام / اختتمت فعاليات هاكاثون دبي لينكس للطلاب الذي اقيم بالشراكة مع مدينة دبي للاعلام إحدى المجمعات المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم وذلك عقب تحد ابداعي مكثف استمر 24 ساعة وجمع نخبة من المواهب الطلابية من جامعات ضمن مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة.

شارك في التحدي أربع فرق ضم كل فريق خمسة طلاب حيث حضر المشاركون جلسات توجيهية قدمها خبراء من القطاع تناولت آليات التعامل مع الموجز الإبداعي ومحاوره قبل أن يقدم كل فريق أفكاره أمام لجنة تحكيم من قادة الصناعة وتم تقييم المشاركات وفق معايير الإبداع والرؤية الإستراتيجية والأثر الواقعي.

وإمتد البرنامج على مدار يومين في مجمع دبي للمعرفة وأتاح تجربة غامرة تحاكي الواقع العملي وانتهى بإختيار الحملة الفائزة التي تميزت بوضوحها الإستراتيجي وتنفيذها الإبداعي ومواءمتها لرؤية دبي للتعليم على المدى الطويل.

وضمت قائمة الفائزين طلابا من جامعات دي مونتفورت دبي وميدلسكس دبي واس بي جاين ومردوخ دبي وجامعة زايد.

وأكد ماجد السويدي النائب الاول لرئيس مجموعة تيكوم لمدينة دبي للاعلام ومدينة دبي للانتاج ومدينة دبي للاستديوهات إن المواهب الشابة تمتلك قدرات ورؤى تسهم في تسريع نمو القطاع الإعلامي مشيرا إلى التزام المدينة بدعم منصات الابتكار التي تمكّن الشباب من التعاون والإبداع بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية التعليم في دبي 2033.

من جانبه قال ايان فيرسيرفيس نائب رئيس مجلس إدارة دبي لينكس إن مستوى الأعمال المقدمة يعكس إمكانات إبداعية استثنائية مؤكدا التزام دبي لينكس بتوفير الإرشاد والمنصات الداعمة وفرص الانتشار للشباب.

وطرح موجز هذا العام تحديا لإبتكار حملة اتصالات شاملة تلهم المتعلمين عالميا لاستقطابهم إلى دبي وترسيخ مكانتها كوجهة تعليمية عالمية تتمحور حول المتعلم بما يدعم رؤية دبي 2033.