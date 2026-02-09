"الإمارات الصحية" تشارك في معرض الصحة العالمي

دبي في 9 فبراير/ وام/ تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في معرض الصحة العالمي- دبي 2026، الذي انطلق اليوم بـ "مدينة إكسبو" تحت شعار " رعاية صحية برؤية الغد " من خلال 30 مشروعاً ابتكارياً .

وقالت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية ، ورئيسة مكتب الأطباء الزائرين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لوكالة أنباء الإمارات " وام " على هامش مشاركة المؤسسة في المعرض، إن أحد هذه المشاريع الاستراتيجية والوطنية التي تم التركيز عليها خلال نسخة هذا العام من المعرض هو " العمر الصحي المديد" جنباً إلى جنب مع برنامج "اطمئنان" الذي تقدمه منشآت المؤسسة، موضحة أن فكرة المشروع تتمثل في كيفية تعزيز الشيخوخة الصحية وامكانية أن يعيش الإنسان بجودة صحية أفضل ولفترة أطول .

ولفتت إلى أن المؤسسة بادرت بإدخال تقنيات في هذا المجال من ضمنها الفحص الجيني الذي يكشف عن المخاطر الصحية والأمراض الجينية لضمان التدخل الطبي وتقديم خدمات وقائية استباقية بهدف تعزيز الشيخوخة الصحية، فضلاً عن استخدام الذكاء الاصطناعي لمعرفة العمر البيولوجي مقارنة بالعمر الزمني للإنسان .

وذكرت أن المؤسسة وقعت على هامش المعرض عدة مذكرات تفاهم مع مستشفيات عالمية بالولايات المتحدة ،من ضمنها مستشفى "NYU Langone" ومستشفى "Boston Health"، بهدف تعزيز الخدمات الصحية وإدخال التقنيات الذكية إلى جانب تدريب الكوادر الطبية في المؤسسة، مشيرة إلى أن أحدى هذه المذكرات ركزت على التعاون حول كيفية التحرير الجيني الخاص بالأعضاء الممكن استخدامه في زراعة الأعضاء ويعتبر أحد التوجهات المستقبلية في هذا المجال.

وأكدت المهيري أن مشروع "العمر الصحي المديد" يشكل إطاراً وطنياً متقدماً مستنداً على منظومة استباقية قائمة على البيانات، تنسجم مع مستهدفات الدولة في جودة الحياة والصحة الوقائية.