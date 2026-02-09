"جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي" 2026 للفنان الكويتي محمد جابر

الشارقة في 9 فبراير / وام / برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت دائرة الثقافة في الشارقة فوز الفنان المسرحي الكويتي القدير محمد جابر بـ "جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي" في دورتها الـ19 لعام 2026، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته البارزة في تطوير الحركة المسرحية العربية.

وأوضحت الدائرة أن الجائزة تأتي تثمينا لتجربة محمد جابر التي ارتبطت بالعصر الذهبي للفن الكويتي، حيث يعد نموذجا ملهما للفنان العصامي، وأسهم بأعماله في ترسيخ مكانة المسرح الكويتي والعربي.

وتأسست «جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي» بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة عام 2007، وتُمنح لأصحاب التجارب المسرحية العربية الرائدة والمتميزة في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف والنقد.

وُلد محمد جابر عام 1945 في الكويت، وبرزت موهبته منذ الصغر، وتتلمذ عام 1961 على يد الفنان المصري الراحل زكي طليمات، وكان من مؤسسي فرقة المسرح العربي.

وشكلت مشاركته في مسرحية «اغنم زمانك» عام 1965 انطلاقته الحقيقية، قبل أن تتوالى نجاحاته في أعمال مسرحية وإذاعية وتلفزيونية وسينمائية متعددة، إلى جانب تأسيسه فرقة "المسرح الحر" و"مؤسسة الزرزور" التي خصصها لمسرح الطفل.

ويتسلم الفنان محمد جابر الجائزة خلال حفل افتتاح الدورة الـ35 من "أيام الشارقة المسرحية" في 24 مارس المقبل، حيث تُنظم ندوة فكرية حول تجربته، ويصدر كتاب يوثق أبرز محطات مسيرته الفنية.

وفي السياق ذاته، أعلنت دائرة الثقافة اختيار الفنان والكاتب جمال أحمد علي "جمال السميطي" شخصية محلية مكرمة في الدورة الـ35 من مهرجان "أيام الشارقة المسرحية"، تقديرا لعطائه المسرحي الممتد لأكثر من أربعة عقود، حيث سيتم تكريمه خلال حفل الافتتاح، وتنظيم ندوة خاصة عن تجربته، إلى جانب إصدار كتيب توثيقي لمسيرته.