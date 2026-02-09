الإمارات تحرز 5 ميداليات ذهبية في معرض دبي الدولي للطوابع 2026

دبي في 9 فبراير/ وام/ أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة خمس ميداليات ذهبية في ختام معرض دبي الدولي للطوابع الذي استقطب نخبة من هواة الطوابع وخبراء هذا المجال من مختلف دول العالم.

وقلد سعادة عبدالله خوري رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع، والدكتور براكوب شيراكيتي رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع، الفائزين بالميداليات الذهبية خلال الحفل الختامي بحضور ممثلي الدول المشاركة ورؤساء جمعيات هواة الطوابع الخليجية والعربية والدولية.

وحاز سعادة عبدالله خوري الجائزة الكبرى الوطنية إضافة إلى الميدالية الذهبية الكبرى عن عرض طوابع أبوظبي من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات فيما أحرز أحمد بن عيسى السركال ميدالية ذهبية عن مشاركته دراسة عن طوابع أبوظبي 1963 1973.

كما نال خالد العميرة ميداليتين ذهبيتين الأولى عن عرض دبي من وكالة بريدية إلى مكتب بريد دائم بين 1909 و1948 والثانية عن تاريخ أبوظبي البريدي في الفترة ما بين 1963 و1971 بينما حصل توماس جوهانسون على ميدالية ذهبية عن مشاركته بعرض تطور خدمات البريد في الهندية في الخليج العربي في الفترة الكلاسيكية.

وأكد خوري أن النتائج تعكس التزام الهواة الإماراتيين بالحفاظ على التراث البريدي وحرصهم على صون هذه الهواية الثقافية من خلال عروض ثرية حظيت باهتمام واسع، مشيرا إلى أن المعرض شكل محطة مهمة في مسيرة الهواية إقليميا ودوليا وجسد التزام دولة الإمارات بدعم الثقافة والمعرفة وحفظ الذاكرة الإنسانية.

من جانبه أشاد الدكتور براكوب شيراكيتي بالنجاحات الإماراتية، مؤكدا أن المشاركات عكست مستوى عاليا من الاحترافية وأسهمت في ترسيخ مكانة المعرض كحدث عالمي رائد مشيدا باحترافية التنظيم والتفاعل الواسع الذي شهده الحدث.

واختتمت الفعاليات بتسليم علم الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع إلى مدينة بوسطن الأميركية التي ستستضيف النسخة المقبلة من المعرض حيث تسلم كريس لازاروف المنسق العام لمعرض بوسطن علم الاتحاد.