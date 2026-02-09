سعيد الهاجري يدشن الإطلاق الرسمي لـ"الإمارات للدواء" في "معرض الصحة العالمي"

دبي في 9 فبراير/ وام / دشن معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، الإطلاق الرسمي للمؤسسة، خلال فعاليات معرض الصحة العالمي - دبي 2026 الذي انطلق اليوم بـ "مدينة إكسبو"، وذلك بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة فاطمة الكعبي المدير العامة للمؤسسة، وعدد من قيادات القطاع الصحي.

يأتي الإطلاق الرسمي للمؤسسة تأكيداً لبدء مرحلة جديدة في تنظيم وتطوير القطاع الدوائي والطبي، وتعزيز التكامل المؤسسي بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة.

واطلع معالي الهاجري، خلال جولته في جناح المؤسسة المشارك تحت مظلة منصة "صحة الإمارات"، على أبرز المشاريع الوطنية التي تستعرضها المؤسسة، ودورها في تعزيز الأمن الدوائي، ودعم الابتكار، وترقية النموذج الصيدلاني الوطني، واستدامة المنتجات الطبية، وتعزيز القدرة الصناعية الدوائية الوطنية وتنافسيتها، وتشجيع الأبحاث التخصصية والدراسات التطويرية للمنتجات الطبية داخل دولة الإمارات.

وعرضت المؤسسة خلال الحدث مشروع "التصنيع المحلي المتكامل"، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تطوير المنظومة الدوائية الوطنية، وتعزيز القدرة التصنيعية، وضمان استدامة سلاسل الإمداد للمنتجات الطبية في دولة الإمارات.

ويعد مشروع التصنيع المحلي المتكامل "Holistic National Manufacturing"، إطاراً وطنياً متقدماً يركز على توطين تصنيع الأدوية والعلاجات الدوائية المتقدمة والمنتجات الطبية البشرية، إلى جانب المنتجات البيطرية والزراعية، والمصلحات الزراعية والأسمدة، ضمن منظومة موحدة تقوم على التكامل بين التنظيم والتصنيع والرقابة والجودة، وبما يدعم مفهوم "الصحة الواحدة" ويربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

ويركز المشروع على تطوير بنية تحتية صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة الدوائية، بدءاً من المواد الفعالة والمكونات الأولية، مروراً بعمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، وصولاً إلى التخزين والتوزيع، وفق أعلى المعايير التنظيمية المعتمدة عالمياً، وبما يضمن جودة المنتجات وسلامتها وفعاليتها.

من جانبها، أكدت الدكتورة رقية البستكي، من قطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسسة الإمارات للدواء، أن التصنيع المحلي المتكامل يضع أسساً عملية لتوحيد الجهود التنظيمية والصناعية، وتوطين الإنتاج وفق معايير عالمية، بما يضمن استمرارية الإمدادات ورفع كفاءة المنظومة الدوائية.

وأفادت بأن مشروع "التصنيع المحلي المتكامل" يمثل تحولاً إستراتيجياً في تطوير المنظومة الدوائية الوطنية، من خلال تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وضمان استدامة توافر المنتجات الطبية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي متقدم في التصنيع الدوائي.

وأكدت مؤسسة الإمارات للدواء أن مشروع "التصنيع المحلي المتكامل" يأتي ضمن حزمة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الأمن الدوائي، ودعم توطين الصناعات الحيوية، وبناء منظومة دوائية وطنية متقدمة ومستدامة، حيث رخصت المؤسسة 37 مصنعاً لإنتاج المنتجات الصيدلانية والوسائل الطبية البشرية.