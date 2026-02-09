"جي إي هيلث كير" تستعرض ابتكاراتها في الرعاية الدقيقة خلال"معرض الصحة العالمي"

دبي في 9 فبراير/ وام/ كشفت "جي إي هيلث كير"، الشركة العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية، عن حزمة متكاملة من ابتكارات الرعاية الدقيقة الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وذلك خلال مشاركتها في "معرض الصحة العالمي 2026" الذي انطلقت فعالياته اليوم في "مدينة إكسبو دبي".

وقال كوستاس ديليجيانيس، رئيس أسواق النمو الأوروبية الآسيوية والأفريقية في "جي إي هيلث كير" إنه مع استمرار النمو السكاني في منطقة أسواق النمو بأوراسيا وأفريقيا، يزداد التركيز على العدالة الصحية ويتنامى الطلب على خدمات رعاية عالية الجودة ومتاحة للجميع.

وأكد الالتزام بتقديم حلول متقدمة ترتقي بحياة المرضى وتعزز تجربة الأطباء، وتساهم في تحقيق الرؤى الصحية الطموحة للمنطقة.