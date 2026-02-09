"دبي الدولية للجواد العربي" تنظم نسختها الـ23 في إكسبو أبريل المقبل

دبي في 9 فبراير/وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي عن إقامة النسخة الـ23 من البطولة، من 3 إلى 5 أبريل المقبل، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي (القاعة الجنوبية)، وذلك للمرة الأولى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي وقرعة حكام البطولة التي عقدتها اللجنة المنظمة اليوم، بحضور قصي عبيد الله، المدير العام للبطولة، وعادل الفلاسي، المدير التنفيذي، وعبدالله أحمد لوتاه، نائب الرئيس – خدمات الفعاليات في «دي إكس بي لايف»، وأحمد صالح العبدولي، مساعد مدير «دي إكس بي لايف».

وأُجريت القرعة التحكيمية بعد توجيه الدعوة إلى 18 حكمًا من 14 دولة، حيث تم اختيار 10 حكام و2 احتياطيين، ضمت القائمة 6 حكام من الدول الأوروبية، إلى جانب حكام من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب أفريقيا، وروسيا، فيما تم اختيار حكمين احتياطيين من البحرين وألمانيا.

وأوضحت اللجنة أن قواعد المشاركة في البطولة تشترط تأهل الجواد إما بالحصول على المراتب من الأول إلى الخامس في بطولات «إيكاهو» من فئة التايتل والفئة (أ)، أو في بطولات لاس فيغاس والبرازيل، أو الحصول على المراتب من الأول إلى الثالث في أي بطولة وطنية أو محلية، إضافة إلى بطولات «إيكاهو» من الفئتين (ب) و(ج) في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا، أو الحصول على المركز الأول في بطولة أبوظبي لجمعية الإمارات للخيول العربية، مع قبول أبطال الذهبيات والفضيات في بطولات الفئة (أ) وبطولات التايتل.

كما تم استعراض نظام التحكيم المعتمد في البطولة، حيث تُحتسب الدرجات من 1 إلى 20 لكل من النوع، والرأس، والجسم، والساقين، مع استبعاد أعلى وأدنى درجة في كل فئة، بما يعزز معايير العدالة والشفافية.

وأكد قصي عبيد الله أن تنظيم النسخة الجديدة في القاعة الجنوبية بإكسبو دبي يأتي للاستفادة من التجهيزات والخدمات الحديثة التي توفرها، وتسهم في الارتقاء بتجربة المشاركين والزوار، موضحًا أن اختيار الجياد المشاركة يخضع لآلية تأهل دقيقة عبر البطولات الدولية، مع توقع مشاركة ما بين 150 و160 جوادًا، من بينها 40 إلى 50 جوادًا من أصحاب أعلى التصنيفات على مستوى العالم.