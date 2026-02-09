التعادلات تحسم مواجهات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة

دبي في 9 فبراير/ وام/ انطلقت اليوم مواجهات الجولة السابعة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم ( منطقة الغرب).

وسيطرت التعادلات على مباريات اليوم، إذ تعادل شباب الأهلي مع الهلال السعودي بدون أهداف في استاد راشد بدبي.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، والهلال إلى 19 نقطة في الصدارة.

وتعادل الوحدة مع الأهلي السعودي بدون أهداف في استاد آل نهيان.

ورفع الوحدة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، والأهلي إلى نفس الرصيد في المركز الثاني بفارق الأهداف.

كما تعادل الدحيل القطري، مع الشارقة 1-1 في استاد عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

ورفع الدحيل رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، والشارقة إلى نفس الرصيد في المركز الثامن.

كما تعادل ناساف الأوزبكي مع الشرطة العراقي 1-1 في ملعب ناساف.

ورفع ناساف رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الأخير، والشرطة إلى نقطتين في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.