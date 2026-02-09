كازاخستان تحصد المراكز الثلاثة الأولى في مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

دبي في 9 فبراير/وام/ حصدت فرق كازاخستان «A» و«B» و«C» المراكز الثلاثة الأولى في تحدي «إنقاذ ضابط»، ثالث مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، المقامة حالياً في المدينة التدريبية بالروية في دبي.

وتوّج سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، الفرق الفائزة، بحضور إسلام رمضانوفيتش ماخاشيف، مقاتل الفنون القتالية المختلطة، وعلي عيسى، المدير التنفيذي لشركة «PHI»، إلى جانب عدد من ممثلي الفرق المشاركة والجماهير.

وأثنى اللواء المزروعي على المستوى العالي الذي قدمته الفرق المشاركة في مسابقات اليوم الثالث، من خلال تنفيذ تحدي «إنقاذ ضابط»، متمنياً لهم التوفيق في التحديات المقبلة.

وكانت 10 فرق من أصل 109 تمثل 48 دولة قد نجحت في حصد أعلى النقاط في المجموع العام لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026» خلال أول يومين من المنافسات، عقب خوض تحديي «إنقاذ رهينة» و«تحدي الهجوم».

وتصدر الترتيب العام فريقا كازاخستان «C» و«A»، فيما حل فريق الشرطة الملكية التايلندية «A» في المركز الثالث، يليه فريق الشرطة الملكية التايلندية «B» رابعاً، وجاء فريق «ملاخيت 3» الروسي في المركز الخامس.

وحل فريق عمليات الشرطة الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية في المركز السادس، تلاه فريق الشرطة الصينية «A» في المركز السابع، ثم فريق لجنة الأمن القومي من قيرغستان ثامناً، فيما جاء فريق شرطة سان أنطونيو من الولايات المتحدة الأمريكية في المركز التاسع، وفريق كازاخستان «D» في المركز العاشر.

وتستمر منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية حتى يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة فرق شرطية متخصصة في الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، تتنافس ضمن خمسة تحديات تخصصية تهدف إلى قياس الكفاءة والجاهزية، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل وحدات التدخل السريع، في واحدة من أكبر المنافسات العالمية المتخصصة، بمشاركة فرق من مختلف دول آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين.

وشهدت الفعاليات المصاحبة للنسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026 تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة عكست التنوع الثقافي للدول المشاركة.

وقالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، الذي نظم الفعاليات الثقافية بالتعاون مع قنصليات الدول المشاركة، إن الفعاليات تأتي في إطار الحرص على إبراز التنوع الثقافي للدول المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وتعزيز أجواء التفاعل بين الفرق المشاركة والجمهور، في حدث يجمع مختلف الجنسيات من مقيمين وزوار.