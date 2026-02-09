"غرفة الشارقة" تختتم مشاركتها في "منتدى صحار للاستثمار 2026"

الشارقة في 9 فبراير/ وام/ اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، مشاركتها في فعاليات "منتدى صحار للاستثمار 2026" الذي أقيم في سلطنة عُمان بمشاركة دولية واسعة .

ترأس وفد الغرفة سعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وضم كلاً من زياد محمود خير الله عضو مجلس الإدارة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات بالغرفة.

واطلع الوفد خلال مشاركته في جلسات المنتدى على عدد من الفرص الاستثمارية التي طرحها المنتدى أمام المشاركين توزعت على قطاعات متنوعة وواعدة تشمل الصناعات الغذائية وصناعات الحديد والتعدين والبلاستيك وإعادة التدوير والصناعات المساندة للصناعات الثقيلة والصناعات الطبية وصناعات الألومنيوم وغيرها من القطاعات التي تمثل أولوية للمستثمرين من الشارقة الباحثين عن فرص التوسع الإقليمي والتكامل في سلاسل التوريد.

وأكد بوخاطر أن مشاركة الغرفة في المنتدى تأتي ضمن التزامها بتوسيع دائرة الفرص أمام مجتمع الأعمال في الإمارة وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق الواعدة وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، مشيراً إلى أن الغرفة حريصة على نقل كل ما يستجد في المحافل الاقتصادية الإقليمية من فرص وتوجهات إلى المنتسبين بما يدعم قراراتهم الاستثمارية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام.

وأضاف أن ما شهده المنتدى من حضور دولي وطرح لفرص استثمارية نوعية يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان لافتاً إلى أن الشارقة تمتلك مقومات استثنائية تجعلها الخيار الأمثل للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من التنوع الاقتصادي والموقع الاستراتيجي والتسهيلات الحكومية المتقدمة وهو ما تم التأكيد عليه خلال اللقاءات التي أجراها الوفد مع المشاركين.

وعقد الوفد خلال مشاركته في أعمال المنتدى سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الغرف التجارية العربية والدولية وكبار المسؤولين في المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في المنتدى تم خلالها استعراض البيئة الاستثمارية المتميزة التي توفرها إمارة الشارقة والحوافز النوعية المتاحة في مختلف القطاعات إلى جانب التعريف بالبنية التحتية المتطورة والمناطق الحرة المتخصصة التي تجعل من الإمارة منصة إقليمية لنفاذ الأسواق العالمية.

واستعرض الوفد أهمية تعزيز الشراكات الاستثمارية وتيسير دخول المستثمرين الإماراتيين في شراكات فاعلة تخدم التوسع الخارجي وتعزز التبادل التجاري مع مجتمع الأعمال في سلطنة عمان بما يتماشى مع استراتيجية الغرفة التي تضع ضمن أولوياتها دعم المصدرين ورواد الأعمال وتعريفهم بالفرص التي تساهم في تحقيق النمو وترسيخ الريادة الاقتصادية للإمارة.