13 ميدالية للتايكواندو الإماراتي في ختام كأس العرب 2026

الفجيرة في 9 فبراير/ وام/ عزز المنتخب الإماراتي للتايكواندو حصيلته من الميداليات بإحرازه 13 في اليوم الختامي لبطولة كأس العرب في نسختها السادسة، التي أُقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واختتمت اليوم في مجمع زايد الرياضي.

وأسفرت النتائج عن ثلاث ميداليات ذهبية، عبر ماريا الأنصاري بوزن تحت 41 كغم، وريم يوسف بوزن تحت 29 كغم، وعزة أسامة بوزن تحت 44 كغم، بينما أُضيفت أربع ميداليات فضية من قبل فاطمة سعد بوزن فوق 59 كغم، وعلياء الصريدي بوزن تحت 33 كغم، ورانيا النعيمي بوزن تحت 55 كغم، وصالحة سعد بوزن تحت 51 كغم.

كما تم حصد 6 ميداليات برونزية، عبر شوق الهنائي بوزن تحت 33 كغم، وسلطان سليمان بنفس الوزن، وماجدة الكتبي بوزن تحت 47 كغم، وعبدالله البلوشي بوزن تحت 65 كغم، ومريم جاسم بوزن تحت 59 كغم، وإبراهيم عامر بوزن فوق 65 كغم.