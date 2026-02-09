"دبي البحري" يختتم الجولة الأولى من بطولة صيد الأسماك

دبي في 9 فبراير /وام/ اختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، بعد 4 أيام من المنافسات التي استقطبت أكثر من 135 صيادًا، من بينهم مشاركتان من العنصر النسائي، يمثلون جنسيات مختلفة، في أكبر تجمع من نوعه لرياضة الصيد المتخصص لفئتي الكنعد والسكل.

أقيمت المنافسات في مقر النادي بدبي هاربر، حيث جرت مراسم التتويج في اليوم الختامي بحضور محمد المري، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والعميد رائد علي المهيري، ممثل هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى جانب خليفة الحمادي من مؤسسة سياف مارين، وأيوب الخاجة من مؤسسة دلما مارين.

وشهدت النتائج تفوقًا إماراتيًا بحصد المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين، حيث توج خلفان راشد الزيودي بالمركز الأول في منافسات سمك الكنعد بعد اصطياده سمكة بلغ وزنها 35 كيلوجرامًا وطولها 161 سنتيمترًا، وجاء عمر أحمد الشامسي ثانيًا بسمكة وزنها 29.85 كجم وطولها 149 سنتيمترًا، فيما حل سالم راشد الزيودي ثالثًا بسمكة وزنها 26.95 كجم وطولها 150 سنتيمترًا.

وفي فئة سمك السكل، أحرز علي سعيد المزروعي المركز الأول بعد اصطياده سمكة وزنها 26.95 كجم وطولها 130 سنتيمترًا، يليه مبارك سالم المنصوري في المركز الثاني بسمكة وزنها 25.90 كجم وطولها 125 سنتيمترًا، وجاء حمد عبدالله علي ثالثًا بسمكة وزنها 17 كجم وطولها 109 سنتيمترات.

وأكد محمد المري، استمرار مبادرة التبرع بجميع كميات الأسماك التي تم اصطيادها، والتي بلغت نحو 400 كيلوجرام، إلى جمعية بيت الخير، دعمًا لجهود مشروع «الطعام للجميع»، وهو مشروع إنساني يهدف إلى توفير وجبات غذائية متكاملة وتوزيعها على الأسر المستحقة.