رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد بدعم الاندماج الأوروبي

بروكسل في 9 فبراير/ وام/ تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بدعم الاندماج بين اقتصادات الاتحاد الاوروبي في ظل المنافسة العالمية الشرسة.

وحذرت فون دير لاين في رسالة للقادة الوطنيين للدول الأعضاء ، من أن العالم "يتشكل بشكل متزايد بالقوة الخام، والتنافس الاستراتيجي، وتسليح التبعيات." وقالت إن الحل الوحيد هو تحسين تنافسية الكتلة لدعم "سعينا نحو الاستقلال."

و قالت "من الواضح أننا لم نعد قادرين على إدارة الأعمال كالمعتاد فالقواعد الوطنية المتباينة وظروف التجارة عبر الدول الأعضاء تثني الشركات عن تحقيق كامل إمكاناتها وتحد من تنافسية أوروبا و يجب أن يكون تركيزنا الأساسي هو إزالة هذه الحواجز الداخلية،".

تأتي هذه الرسالة في الوقت الذي يستعد فيه القادة الاوروبيون لجلسة عمل في قلعة ألدن بيسن في الريف البلجيكي يوم الخميس، حيث سيناقشون تنافسية الاتحاد الأوروبي في مواجهة منافسين مثل الصين والولايات المتحدة. وعلى رأس جدول الأعمال هو كيفية دمج السوق الموحدة والاستفادة من حجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي لضمان عدم تهميش القارة.

من بين الأولويات التي وضعتها المفوضية حملة جديدة ضد البيروقراطية الأوروبية، وأعلنت فون دير لاين أنها ستقدم تقريرا للقادة حول تقدمها في تقليص البيروقراطية. بالإضافة إلى ذلك، ستسعى المفوضية لمواصلة تنويع علاقاتها التجارية،و دعم "تفضيل أوروبي" للمشتريات العامة.

وفقا لفون دير لاين، بينما يجب على الاتحاد الأوروبي السعي "للتوصل إلى اتفاق بين جميع الدول الأعضاء ال 27"، إذا ثبت أن ذلك مستحيل في مجالات حيوية من السياسة الاقتصادية، فسيتم النظر في طرق مختلفة لتجاوز اعتراضات العواصم لمنع "نقص التقدم أو الطموح ... مما يقوض تنافسية أوروبا أو قدرتها على اتخاذ الفعل."

