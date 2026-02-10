39.5% نموا في صافي أرباح برجيل القابضة خلال عام 2025

أبوظبي في 10 فبراير /وام/ حققت شركة برجيل القابضة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 39.5% خلال عام 2025، وفق نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 5,501 مليون درهم إماراتي، بنمو قدره 9.8% على أساس سنوي، فيما تجاوز إجمالي عدد زيارات المرضى 7 ملايين زيارة، بزيادة نسبتها 8.4% مقارنة بالعام السابق.

ويُعزى هذا الأداء إلى التوسع في الوصول إلى المجتمعات المحلية من خلال تقديم منتجات وخدمات متخصصة تلبي احتياجات الأسواق المحلية، إلى جانب التنفيذ المنضبط، واستمرار التوسع في المرافق التي تم افتتاحها حديثاً.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1,089 مليون درهم إماراتي، مع تحسن هامش الربحية إلى 19.8% مقارنة بـ 18.1% في عام 2024.

ويعكس هذا التحسن كفاءة تخطيط القوى العاملة، وتعزيز انضباط عمليات الشراء، وتحسين شروط الموردين، إلى جانب التحكم في المصروفات العامة، وتحسين ملكية الأصول، وزيادة الرافعة التشغيلية الناتجة عن ارتفاع معدلات تشغيل المرافق وتطويرها.

وارتفع صافي الربح إلى 503 ملايين درهم إماراتي، مع تحسن هامش صافي الربح إلى 9.1%.. وسجل الربع الأخير من عام 2025 أداءً استثنائياً، حيث قفز صافي الربح بنسبة 159.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في مؤشر على قوة الرافعة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، وتحسن كفاءة استخدام الأصول، ومرونة العمليات التشغيلية.

وشهد عام 2025 نمواً في عدد المرضى الداخليين بنسبة 11.7%، في ظل الطلب المتزايد على الخدمات في التخصصات الرئيسية، بما في ذلك الأورام، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، وجراحة العظام.

وخلال العام، أُجريت أكثر من 89,700 عملية جراحية، تصدرتها مدينة برجيل الطبية، ومستشفى ميدور أبوظبي، ومستشفى برجيل أبوظبي، ومستشفى لايف كير مصفح.

وارتفع عدد مراجعي العيادات الخارجية بنسبة 8.3% خلال عام 2025، مدعوماً بمواصلة التوسع في الأسواق المختلفة، وتوسيع شبكة العيادات الخارجية التابعة للمجموعة، لا سيما من خلال افتتاح المزيد من مراكز جراحة اليوم الواحد، والمراكز الطبية، ومراكز التلقيح الصناعي، ومراكز العلاج الطبيعي.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، إن نتائج عام 2025 جاءت مدعومة بشبكة متكاملة من مراكز التميز التخصصية، ومتوافقة مع أولويات الرعاية الصحية الوطنية، مشيراً إلى أن الاستثمارات المستمرة في المنظومة الصحية، والقيادة الطبية، والكفاءات البشرية، أسهمت في دعم نمو مستدام وتحسين جودة الأرباح، بالتوازي مع تزايد الطلب على الرعاية الطبية المتقدمة.

وأوضح أن الشركة واصلت تنفيذ استراتيجيات التوسع وفق الخطط المعتمدة، من خلال تعزيز حضورها في مجال الرعاية المجتمعية داخل دولة الإمارات، وتطوير منصات الرعاية التخصصية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب توسيع عملياتها ومحفظة إدارتها في أسواق أخرى، مؤكداً أن برجيل القابضة تتمتع بموقع قوي لتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين، مع مواصلة توسيع نطاق الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة في مختلف الأسواق.