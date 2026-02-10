مقرّ روّاد أعمال دبي يتعاون مع شركة Antler لإطلاق برامج نوعية

دبي في 10 فبراير/وام/ أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع" Antler" شركة رأس المال الاستثماري العالمية والمتخصصة في دعم الشركات الناشئة- تمتدّ لعدّة سنوات عبر مقرّ روّاد أعمال دبي.

تهدف الشراكة إلى إطلاق برنامج إقامة خاص برواد الأعمال لتسريع إنشاء جيل جديد من الشركات الناشئة المدعومة برأس المال الاستثماري في دبي.

يشكل هذا التعاون خطوةً مهمةً في مسيرة تطور مقر روّاد أعمال دبي، لدعم نمو الجيل المقبل من الشركات الناشئة في دبي بشكلٍ مدروس.

ومن المتوقع أن يرتقي ذلك بمستوى مهارات أكثر من 600 رائد أعمال، مع وجود قاعدة قوية من الشركات الناشئة الجديدة التي سيتم إطلاقها وتمويلها في دبي.

وتمّ إطلاق مقر رواد أعمال دبي في أكتوبر 2025، وهو مبادرة مشتركة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ويشكل منصة مركزية في الإمارة تربط رواد الأعمال بالمستثمرين والشركات الكبرى والجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال.

يعد المقر مبادرة رائدة في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، ويهدف إلى التشجيع على إطلاق الشركات الناشئة ذات إمكانات النمو السريع، ودعم توسع الشركات، إلى جانب الإسهام في تطوير شركات قادرة على المنافسة عالمياً، بما في ذلك الجيل الجديد من الشركات المليارية "اليونيكورن".

يرتكز هذا التعاون على برنامج الإقامة العالمي الخاص بشركة "Antler"، الذي يتم تقديمه من خلال مقر رواد أعمال دبي.

ويسعى البرنامج إلى دعم رواد الأعمال في المراحل المبكرة، من خلال مساعدتهم على تطوير أفكارهم، والعثور على شركاء مؤسسين، وبناء النماذج الأولية للمنتج، والوصول إلى استثمارات في مرحلة ما قبل التأسيس.

ويستفيد المشاركون أيضا من أكاديمية "Antler"، وهي منصة تعليمية متكاملة لريادة الأعمال تقدم برامج تدريبية متخصصة بإشراف شبكة " Antler" من المستثمرين والمرشدين وشركائها في قطاع التكنولوجيا.

وتوفر هذه البرامج مساراً متكاملاً وواضحاً لرواد الأعمال، بدءاً من تطوير الفكرة وحتى تأسيس شركة ناشئة ممولة، بما يسهم في التغلّب على إحدى أهم عقبات تأسيس الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، والمتمثلة في تحويل المواهب إلى أصحاب شركات قابلة للاستثمار.

وبموجب هذه الاتفاقية، افتتحت " Antler" مكتبها في دولة الإمارات ضمن مقر رواد أعمال دبي، لتدمج فرقها الاستثمارية والقائمين على البرنامج في منظومة ريادة الأعمال بدبي بصورة مباشرة، ما يضمن لرواد الأعمال اختبار وتطوير أفكارهم بشكلٍ أسرع والتفاعل عن قرب مع المستثمرين بما يعزز التكامل بين إنشاء المشاريع وتوظيف رأس المال، وهو ما يرسخ من مكانة دبي وجهة مثالية لرواد الأعمال الطموحين من حول العالم.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن تأسيس مقرّ روّاد أعمال دبي يأتي انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة، بمنح روّاد الأعمال الثقة وكذلك البنية التحتية والدعم المستدام اللازم لإنشاء شركات قادرة على المنافسة عالمياً.. ويعزز تعاوننا مع "Antler"، التي تحظى بسجل عالمي حافل بالنجاحات، مساعينا لتحقيق هذه التطلعات، وتقديم الدعم لروّاد الأعمال منذ مراحل الأفكار الأولى.. كما يعكس هذا التعاون التزامنا ببناء مسارات حقيقية لريادة الأعمال، وترسيخ مكانة دبي كمنصة انطلاق للجيل المقبل من الشركات الناشئة العالمية في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33".

من جهته، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إن التعاون مع " Antler" يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير بيئة ريادة الأعمال في دبي، إذ يجمع بين الخبرات العالمية ونموذج الدعم المتكامل الذي يوفره مقر روّاد أعمال دبي، بما يمكّن مؤسسي الشركات الناشئة من الوصول إلى المعرفة المتخصصة، والخبرات العملية، وبناء علاقات فاعلة مع المستثمرين لتحقيق نمو مستدام وتعزيز قدرتهم على توسيع أعمالهم بكفاءة وفعالية، مما يساهم في ترسيخ مكانة دبي حاضنةً عالميةً لروّاد الأعمال ووجهةً مثاليةً لنجاح الشركات الناشئة وتحولها إلى شركات مليارية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

من جانبه، قال ماجنوس جريملاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة" Antler": "بصفتنا أحد أبرز المستثمرين على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي في مراحله المبكرة، نرى في دبي منصةً رئيسية لانطلاق الموجة القادمة من الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل تركيز الإمارة الاستراتيجي على تمكين المؤسسين وتطوير مهاراتهم.. وتنقلنا هذه الشراكة من مرحلة الرؤية إلى التنفيذ، بما يُسهم في إيجاد مسار منظّم لروّاد الأعمال المتميّزين لبناء مستقبل الاقتصاد الرقمي انطلاقاً من مقرّ روّاد أعمال دبي، الذي يوفر المنصة المثالية التي تُتيح للشركات الناشئة النمو والتوسع بشكلٍ أسرع.

وتسهم هذه الشراكة بشكل مباشر في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33، بما يشمل مساعي تطوير 30 شركة ناشئة مليارية انطلاقا من دبي، وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال.

ويجمع هذا التعاون بين التزام مقر رواد أعمال دبي الشامل لكل منظومة ريادة الأعمال، والنموذج الخاص بـ " Antler" للتأسيس والاستثمار، مع توقعات بظهور مئات من رواد الأعمال والشركات الناشئة الجديدة، بدعم من مسارات منظمة للنمو والاستثمار.

وتُشكّل هذه الشراكة خطوة داعمة لمنهجية دبي للتنمية الاقتصادية، التي تركز على الإنجاز والتعاون، وتهدف إلى توسيع تأثير منظومة ريادة الأعمال في الإمارة.

وتمّ فتح باب التقديم اليوم على برنامج الإقامة، ويمكن لرواد الأعمال الطموحين من جميع أنحاء دولة الإمارات والعالم الانضمام إلى البرنامج، وبناء شركاتهم انطلاقاً من دبي، ليصبحوا جزءاً من منظومة الابتكار سريعة النمو فيها.

و لمعرفة المزيد والتقديم، يُمكن زيارة الموقع الإلكتروني: http://antler.co/apply.

ولمزيدٍ من المعلومات، يمكن زيارة: https://www.dubaifoundershq.com/ar/

http://antler.co/residency/menap