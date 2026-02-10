الرئيس المصري يجري تعديلا وزاريا

القاهرة في 10 فبراير/وام/ أجرى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تعديلًا وزاريًا على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

شمل التعديل الوزاري تعيين حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وخالد عبد الغفار وزيرًا للصحة، وكامل الوزير وزيرًا للنقل، ومنال عوض ميخائيل وزيرةً للتنمية المحلية والبيئة، وبدر أحمد عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد فريد محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الداخلية، وعبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، ورندة المنشاوي وزيرةً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورأفت عبد العزيز فهمي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان وزيرًا للإعلام، واللواء صلاح محمد سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني حنا عازر وزيرًا للشؤون النيابية، والمستشار محمود الشريف وزيرًا للعدل، وجيهان زكي وزيرةً للثقافة، وأحمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط، وحسن الرداد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل محمد وزيرًا للشباب والرياضة، وخالد علي ماهر وزيرًا للصناعة.

وشمل التعديل أيضا تعيين محمد أبو بكر صالح عبد الفتاح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ووليد عباس نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المرافق، وسمر محمود عبد الواحد نائبًا لوزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي.

وتضمّن التعديل الوزاري استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم دون تغيير، من بينهم وزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير التربية والتعليم، وآخرون.