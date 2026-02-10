"حرة مطار الشارقة" تستعرض خدماتها بمعرض "تاميل نادو" في الهند

الشارقة في 10 فبراير / وام / استعرضت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر تاميل نادو العالمي وقمة المعرفة الذي عُقد في مركز كوديسيا للمعارض بمدينة كويمباتور في الهند جهودها الرائدة بوصفها وجهة استثمارية عالمية تضم أكثر من 8 آلاف شركة من 165 دولة حول العالم .

وعرضت الهيئة خدماتها المتكاملة لدعم المستثمرين في مجالات حيوية مثل تقنية المعلومات والصناعات الغذائية والهندسية والطاقة إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومرافق متخصصة تلبي احتياجات متطلبات القطاعات الصناعية والتجارية كافة إلى جانب الحلول الاستثمارية التي تمكّن المستثمرين من إدارة أعمالهم وتوسيعها بسهولة ويسر فضلاً عن توفيرها مرافق ومخازن ومستودعات بمعايير وخدمات لوجستية عالمية إضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي قريب من المطارات والأسواق المهمة.

واختتمت الهيئة أمس مشاركتها بصفتها الشريك العالمي للنسخة الثالثة من المعرض الذي أقيم بحضور نخبة من المستثمرين والخبراء وصناع القرار والمؤسسات الاقتصادية من مختلف دول العالم .

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها في مختلف الأسواق العالمية وبناء قنوات تواصل مباشرة مع مجتمعات الأعمال بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية تدعم رؤية إمارة الشارقة الرامية إلى التنوع الاقتصادي مشيراً إلى أن الهيئة توفر منظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات التي تلبي متطلبات مختلف الشركات سواء الراغبة في تأسيس مقار إقليمية أو منشآت صناعية مستندة إلى بنية تحتية متطورة وإجراءات مرنة تدعم سرعة التأسيس وكفاءة التشغيل.

وأوضح أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بالقطاعات ذات القيمة المضافة بما في ذلك التقنية والصناعات الغذائية والهندسية والطاقة وتعمل على توفير بيئة أعمال داعمة تعزز فرص التكامل بين الشركات وتوسع نطاق أعمالها في أسواق المنطقة منوهاً إلى أن المنطقة الحرة تواصل تطوير خدماتها وحلولها الاستثمارية بما يواكب تطلعات المستثمرين ويعزز بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على الثقة والتعاون المستدام وتسهم في ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار.