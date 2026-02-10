سعيد الهاجري يبحث مع شركاء دوليين تعزيز التعاون بمجال الابتكارالدوائي

دبي في 10 فبراير / وام / عقد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، ، سلسلة لقاءات على هامش معرض الصحة العالمي - دبي (WHX 2026) المقام حاليا في مدينة إكسبو دبي، مع ممثلي مجموعة من شركات الأدوية العالمية لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار الدوائي بحضور سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام المؤسسة.

تأتي اللقاءات في إطار ترسيخ المسؤولية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستدامة الصحية وتحقيق الأمن الدوائي وتهدف إلى ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز التعاون في مجالات الابتكار الدوائي، وترقية النموذج الصيدلاني الوطني، واستدامة المنتجات الطبية، وتطوير القدرة الصناعية الدوائية الوطنية وتنافسيتها، وتشجيع الأبحاث التخصصية والدراسات التطويرية للمنتجات الطبية داخل دولة الإمارات.

كما التقى معالي الهاجري ، سعادة الدكتور أندري تيريخين، الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في الدولة والوفد المرافق له واستعرضا مستجدات التعاون القائم بين البلدين في المجال الصحي والدوائي، وبحثا فرص تطوير الشراكات في مجالات البحث العلمي، وتبادل الخبرات، ونقل المعرفة، إلى جانب عدد من المبادرات والمشاريع المبتكرة في الرعاية الصحية، واستشراف مشاريع مستقبلية تعزز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن الدوائي.

وأكد معاليه أن هذه اللقاءات مع الشركاء الدوليين، تعكس التزام دولة الإمارات، عبر مؤسسة الإمارات للدواء، ببناء شراكات دولية فاعلة تسهم في دعم الابتكار، وتوطين الصناعات الدوائية الحيوية، وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في تطوير قطاع صحي متقدم، ومستدام، وقائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.