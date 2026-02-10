أحمد بن محمد يحضر الاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت في دبي

دبي في 10 فبراير /وام/ حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم ، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة لدولة الكويت في دبي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الكويتي الخامس والستين. كان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مقر الحفل، في فندق بارك حياة دبي، سعادة خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية.

ونقل سموّ النائب الثاني لحاكم دبي تهاني وتبريكات دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً إلى دولة الكويت الشقيقة بقيادة صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وإلى حكومة دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق، بهذه المناسبة، معرباً سموّه عن صادق أمنياته للكويت وشعبها المعطاء بمزيد من الرفعة والازدهار.

وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين لا تلبث أن تتوطد وتزداد رسوخاً وتطوراً يوماً بعد يوم بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقال سموّه إن احتفالات "الإمارات والكويت إخوة للأبد" التي عمّت جميع الإمارات السبع بتوجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة ولمدة أسبوع كامل اعتباراً من 29 يناير الماضي، تعكس الطبيعة الخاصة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تعتبر نموذجاً ملهماً للشراكة والعلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والحرص على تحقيق المصالح المشتركة وتوسيع دائرة التعاون ضمن مختلف القطاعات الحيوية والتنموية.

وأشار سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن العلاقات الإماراتية الكويتية مؤهلة لمزيد من التطور والنمو خلال المرحلة المقبلة في ضوء الإيمان بوحدة الهدف والمصير، والسعي المشترك للوصول بالروابط التي تجمع الجانبين إلى مستويات أعلى من التكامل والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للبلدين، ويدعم تطلعاتهما نحو المستقبل، ويخدم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدماً بما يفتح المجال أمام المزيد من فرص النمو والتقدم لشعوب دول الخليج العربية كافة.