ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026 تطلق مساحة مجتمعية جديدة بمدينة زايد الرياضية

أبوظبي في 10 فبراير/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، افتتاح مساحة مجتمعية جديدة في مدينة زايد الرياضية لتنضم إلى المساحات المتواجدة في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" وجزيرة الحديريات.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم :"إن افتتاح المساحة الثالثة يأتي توسيعا لنطاق التفاعل بين أفراد المجتمع، والزوار الحاضرين منافسات الألعاب، وسط إقبال لافت من جميع الجنسيات.

وشهد منافسات اليوم من ألعاب الماسترز في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك، وعدد من مختلف مناطق المسابقات"، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.