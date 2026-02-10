‎15بطولة وفعالية بالدورة الرياضية لحكومة عجمان خلال رمضان

عجمان في 10 فبراير/وام/ تتضمن النسخة السادسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان ، تنظيم 15 بطولة وفعالية وبرنامجا رياضيا ومجتمعيا، جرى إعدادها لتلبية اهتمامات شرائح واسعة من موظفي الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، بما يعكس تطور الدورة واتساع نطاقها، ويعزز حضورها منصة تجمع بين التنافس الرياضي والتفاعل الاجتماعي في أجواء الشهر الفضيل.

وكشفت اللجنة العليا المنظمة لـ "الدورة الرياضية لحكومة عجمان"، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، في منتجع ونادي الزوراء للجولف، تفاصيل النسخة السادسة من الدورة، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، استمرارا لمسيرة رسخت حضورها كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية والمجتمعية الرمضانية في الإمارة.

حضر المؤتمر رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة، وممثلو الجهات المشاركة، إلى جانب الرعاة والجهات الداعمة، وجرى استعراض الإطار العام للدورة وأهدافها ومحاورها التنظيمية، والكشف عن ملامح برنامجها الرياضي والمجتمعي.

وأكد أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن "الدورة الرياضية لحكومة عجمان" تواصل رسالتها في ترسيخ مفاهيم الرياضة المجتمعية، ودعم أنماط الحياة الصحية، وتعزيز روح الفريق والتواصل الإيجابي بين موظفي الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن إقامة منافساتها خلال شهر رمضان تضفي عليها بعدا اجتماعيا وإنسانيا يثري تجربة المشاركين والجمهور، ويرسخ قيم التلاقي والتقارب.

وأوضح أن اللجنة المنظمة حرصت على إعداد برنامج متوازن من حيث جودة التنظيم وتنوع الأنشطة، مستفيدة من النجاحات التي تحققت في النسخ السابقة، وبالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومركز كواترو الرياضي، بما يضمن توفير تجربة رياضية مميزة تتسم بالاحترافية والسلامة، وتخدم أهداف الدورة الرياضية والمجتمعية.

وثمن رئيس اللجنة المنظمة الدعم المتواصل الذي تحظى به الدورة، مؤكدا أن رعاية سمو ولي عهد عجمان تمثل ركيزة أساسية في استدامة البطولة وتطورها، وتعزيز حضورها كحدث رياضي رمضاني سنوي على أجندة الفعاليات في الإمارة، ويعكس اهتمام عجمان بالرياضة المجتمعية وجودة الحياة.

من جانبه، أوضح عبد العزيز عبد الله، مدير البطولات والبرامج، أن برنامج الدورة يشمل بطولات كرة القدم، والكرة الطائرة الشاطئية، والبادل تنس، وسباق الجري للرجال، وبطولة الألعاب الشعبية، وبطولة الكروس فيت، وبطولة سباق الهجن، وألعاب تحدي الموانع، إلى جانب بطولة جديدة لكرة القدم الإلكترونية (بلايستيشن)، إضافة إلى فعاليات مجتمعية تتمثل في القرية الرمضانية، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، ويوم زايد للعمل الإنساني.

وتوقع عبد العزيز عبد الله أن يزيد عدد المشاركين في النسخة الحالية من دورة عجمان الحكومية على ستة آلاف مشارك، وهو ما يعكس حجم الإقبال المتنامي، والتطور الكبير الذي شهدته الدورة منذ انطلاقتها.

وأشادت اللجنة المنظمة بدور الشركاء والرعاة والجهات المساهمة، وجهود فرق العمل واللجان التنظيمية والفنية، مؤكدة اكتمال الجاهزية لانطلاق النسخة السادسة وفق أعلى المعايير التنظيمية، وبما يضمن منافسات تتسم بالتنافس الشريف والتفاعل المجتمعي الإيجابي خلال الشهر المبارك.

من جانبه ذكر محمد حسن الشحي، مدير إدارة المحتوى بالمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، الشريك الإعلامي للدورة، أن الدورة الرياضية لحكومة عجمان تمثل نموذجا متكاملا في توظيف الفعاليات الرياضية والمجتمعية لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية بين موظفي الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، في أجواء رمضانية تجمع بين التنافس الرياضي والقيم الاجتماعية.

وأضاف أن المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، يولي أهمية كبيرة لإبراز هذه المبادرات الحكومية الهادفة، وتسليط الضوء على رسائلها المجتمعية والإنسانية، بما يعكس رؤية إمارة عجمان في دعم الأنشطة التي تعزز التلاحم المجتمعي، وتشجع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، مؤكدا أن الدورة باتت محطة سنوية تعكس روح العمل الحكومي المشترك، وحضور الإمارة الفاعل على خريطة الفعاليات الرياضية المجتمعية.

من جانبه، أكد خليفة سلطان بن حارب المهيري، مدير عام شركة الراسخون العقارية، الراعي الماسي الدائم للدورة الرياضية، اهتمام وحرص الشركة على المساهمة في إنجاح النسخة السادسة من البطولة خلال الشهر الكريم، ودعم المبادرات الرياضية والمجتمعية المصاحبة لها.