مركز الشارقة للعمل التطوعي يشارك في الأيام التراثية 2026

الشارقة في 10 فبراير/وام/ يشارك مركز الشارقة للعمل التطوعي التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة في فعاليات الدورة الـ23 من أيام الشارقة التراثية 2026، التي تستمر حتى 15 فبراير الجاري.

ويضطلع المتطوعون بدور محوري في دعم تنظيم الحدث والإشراف على عدد من الورش والبرامج التراثية التي تتضمنها أجندة الفعاليات المقامة في القرية التراثية بقلب الشارقة.

وشهدت المشاركة حضوراً تطوعياً لافتاً، حيث قدم المتطوعون جهودهم ضمن فرق عمل متخصصة لتغطية مختلف المهام التنظيمية والإشرافية، بما يعكس جاهزيتهم ودورهم الحيوي في إنجاح الفعاليات الكبرى التي تستقطب آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها.

وتنوعت أدوار المتطوعين بين الأعمال التنظيمية والإشرافية في مواقع الحدث، التي شملت إدارة الفعاليات، والإشراف على بيت الألعاب الشعبية، ومركز التراث العربي، والتراث الفني، ومركز الحرف التراثية، بالإضافة إلى دعم فرق الأمن والسلامة، والصيانة، والعلاقات العامة والتشريفات، وركن الحكايات، وإدارة المحتوى والنشر الإعلامي.

كما تولى المتطوعون تنظيم حركة دخول وخروج الزوار، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان تجربة سلسة وآمنة للجمهور، مع إعطاء الأولوية لذوي الإعاقة وكبار السن في حضور العروض والبرامج المقدمة، بما يعكس قيم التكافل المجتمعي وروح التطوع التي تتميز بها إمارة الشارقة.

وأكدت حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة الخدمات الاجتماعية، أن مشاركة مركز الشارقة للعمل التطوعي في أيام الشارقة التراثية تأتي ضمن رؤية الدائرة الرامية إلى تعزيز حضور المتطوعين في الفعاليات المجتمعية والثقافية، وترسيخ مفهوم التطوع قيمة إنسانية ووطنية تسهم في خدمة المجتمع وصون الهوية الإماراتية.

وأضافت الحمادي أن المتطوعين أسهموا بشكل فعال في تنظيم المواقع وتسهيل حركة الزوار والإشراف على البرامج التراثية، مشيرة إلى أن الدائرة تحرص على توسيع مجالات التطوع النوعي في الفعاليات التي تخدم الثقافة والتراث، بما يعزز قيم الانتماء والهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع.