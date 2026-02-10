"ألفا ظبي القابضة" تحقق أعلى إيرادات سنوية في تاريخها بقيمة 78.8 مليار درهم وصافي أرباح 15 مليار درهم

أبوظبي في 10 فبراير / وام/ أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم أكثر من 250 شركة عن تسجيل نتائج مالية قياسية مع تحقيق أعلى إيرادات سنوية في تاريخها بلغت 78.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 24% على أساس سنوي، وذلك عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تعكس هذه النتائج القوية أهمية الدور الذي تسهم به "ألفا ظبي" وشركات محفظتها الاستثمارية في دعم الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات، الهادفة إلى تطوير القطاعات الصناعية والرقمية وقطاع الطاقة، إلى جانب تعزيز مسارات التنويع الاقتصادي على مستوى الدولة.

ويجسد النمو في الإيرادات المسار المدروس للنمو والتنفيذ الاستراتيجي الذي انتهجته "ألفا ظبي" منذ طرحها العام الأولي في عام 2021، والذي ارتكز بشكل رئيسي على استثمارات عالية القيمة في قطاعات تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة وتركز على مواكبة الاحتياجات المستقبلية.

وارتفع صافي أرباح المجموعة للسنة المالية الكاملة إلى مستوى قياسي بلغ 15.0 مليار درهم، مقارنة بـ 13.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في انعكاس لنجاح تنفيذ استراتيجية "ألفا ظبي" عبر القطاعات الرئيسية والتزام المجموعة الراسخ بتعزيز القيمة للمساهمين.

واستندت النتائج المالية القياسية إلى تسجيل أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي بلغت 17.7 مليار درهم، مقارنة بـ 13.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققةً نمواً بنسبة 30% على أساس سنوي، بما يعزز قدرة الشركة على تحقيق نمو في الأرباح عبر محفظتها الاستثمارية.

ويعود النمو المحقق عبر القطاعات الرئيسية للأعمال جزئياً إلى صفقات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها المجموعة، والتي تواصل تحقيق نتائج إيجابية.

وساهمت قطاعات أعمال "ألفا ظبي" في تعزيز الإيرادات، وشملت القطاع الصناعي بقيمة 28.8 مليار درهم، وقطاع العقارات بقيمة 27.8 مليار درهم، وقطاع البناء بقيمة 13.1 مليار درهم، وقطاع الخدمات والقطاعات الأخرى بقيمة 9.1 مليار درهم.

وعززت شركة ألفا ظبي القابضة مركزها المالي، حيث بلغ إجمالي الأصول 214.4 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي، فيما بلغ الرصيد النقدي للشركة حتى نهاية ديسمبر 2025 نحو 40.3 مليار درهم.

في حين بلغ إجمالي حقوق الملكية 104.0 مليار درهم، بما يؤكد متانة ومرونة المركز المالي للمجموعة.

وخلال عام 2025، اقترحت "ألفا ظبي القابضة" اعتماد سياسة توزيعات أرباح وبرنامج لإعادة شراء الأسهم لمدة ثلاث سنوات، تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 2 مليار درهم، بما يعادل 20 فلساً للسهم الواحد، مع زيادة سنوية بنسبة 5% ابتداءً من السنة المالية 2025.

ويبدأ صرف توزيعات الأرباح بعد انتهاء كل سنة مالية، وحظي هذا الاقتراح بموافقة مجلس إدارة الشركة ومساهميها خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 12 يناير 2026.

وقال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة "ألفا ظبي القابضة": "يمثل تحقيق هذه النتائج القياسية على مستوى الإيرادات وصافي الأرباح والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك محطة بارزة في مسيرة المجموعة؛ إلا أن هذه النتائج ليست وليدة المصادفة، بل حصيلة سنوات من المثابرة والتنفيذ المتقن عبر قطاعات الأعمال الأساسية.. وبالمثل، تعكس هذه النتائج ملامح المرحلة المقبلة لألفا ظبي التي تضع أسساً راسخة نحو مرحلة جديدة من النمو الحقيقي.. وسترتكز ملامح هذه المرحلة على استراتيجية الابتكار لعام 2026، إلى جانب مواصلة تقييم الفرص الجديدة ضمن مجالات الاستثمار الرئيسية".

من جانبه قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ألفا ظبي القابضة": "تعكس النتائج الاستثنائية التي حققتها ألفا ظبي في عام 2025 عمق وقوة محفظتنا الاستثمارية عبر القطاعات الرئيسية، إلى جانب استمرار الزخم القوي في صفقات الاندماج والاستحواذ.. وعلى نطاق أوسع، يضع هذا الأداء منطلقاً قوياً لتنفيذ أجندتنا الاستراتيجية، بما يشمل تبنّي تقنيات الروبوتات، وتسريع التحول الرقمي، وتوجيه تخصيص رأس المال بالاعتماد على البيانات، إلى جانب تنفيذ برنامج استثمار رأس المال.. ومع دخول عام 2026، تتمتع المجموعة بمكانة قوية تمكّنها من دراسة الفرص الناشئة والاستفادة منها، بما يعزّز تنوّع أنشطتها ويضيف قيمة نوعية إلى محفظتها الاستثمارية".

وعززت "ألفا ظبي القابضة" حضورها ونشاطها عبر شركاتها التابعة ضمن القطاعات ذات الأولوية خلال عام 2025، بما يعكس تركيزها الاستراتيجي على تنمية أعمالها في المجالات الرئيسة.