بلجيكا تدين خطط التوسع الإسرائيلية في الضفة الغربية

بروكسل في 10فبراير /وام/ أدان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الخطط والإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية والرامية إلى تشديد سيطرتها على الضفة الغربية واعتبرها انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال بريفو، في بيان له اليوم إن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام القانون واحترام الآخرين، مؤكداً أن أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص السلام الدائم في المنطقة.

كانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز سيطرتها على المنطقتين (أ) و(ب) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتسهيل عمليات شراء الأراضي لتوسيع المستوطنات، إضافة إلى خطط للسيطرة على مواقع دينية وبناء مستوطنات جديدة، خصوصاً في مدينة الخليل.

ووصف وزير الخارجية البلجيكي هذه الإجراءات بأنها مخالفة للقانون الدولي وتتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وكذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وأكد بريفو أن احترام القانون الدولي يشكل شرطاً أساسياً لأي سلام عادل ودائم، داعياً إلى وقف السياسات التي من شأنها تصعيد التوتر وتقويض حل الدولتين.