شرطة الشارقة تطلق برنامج "إدارة المعرفة في الأزمات والكوارث"

الشارقة في 10 فبراير / وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بالإدارة العامة للوقاية والسلامة برنامجاً معرفياً بعنوان "إدارة المعرفة في الأزمات والكوارث" والذي يعقد بشكل دوري على مدار العام مع الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة لتبادل المعرفة ورفع مستوى الجاهزية وتكامل الأدوار في إدارة الطوارئ والأزمات.

وأشار العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للوقاية والسلامة إلى أن البرنامج خطوة استراتيجية لترسيخ نهج استباقي قائم على المعرفة والتخطيط المشترك والشراكة الفاعلة والاستفادة من التجارب التطبيقية في مجال إدارة الأزمات والكوارث إذ يعتمد على ورش معرفية تخصصية وزيارات ميدانية بالتعاون مع الشركاء بهدف إلى الاطلاع على القدرات والإمكانيات وتعزيز التنسيق الميداني بما ينعكس إيجاباً على سرعة الاستجابة وكفاءة إدارة الأحداث الطارئة.

من جانبه أوضح العقيد محمد ماجد الشامسي مدير إدارة الأزمات والكوارث بشرطة الشارقة أنه تم تنفيذ عدد من الورش بمشاركة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ودائرة شؤون البلديات بالشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة والاتحاد للكهرباء والماء تناولت مفاهيم منظومة الطوارئ والجوانب التنظيمية والتطبيقية وقصص نجاح في إدارة الأحداث موضحاً أن مخرجاتها ستُسهم في تنظيم زيارات ميدانية متبادلة إلى مراكز العمليات والجهات المعنية وتشكيل فرق ارتباط وفِرق أزمات على مستوى القطاعات بما يعزز الجاهزية والشراكة التكاملية التي تضمن استدامة الأمن والسلامة في الإمارة.