الشارقة لإدارة الأصول ومركز باحثي الإمارات يتعاونان لتعزيز الأداء المؤسسي

الشارقة في 10 فبراير / وام / وقّعت الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات اليوم مذكرة تفاهم تستهدف دعم الشراكة الأكاديمية والبحثية والتطبيقية بما يسهم في ترسيخ الابتكار المؤسسي ورفع كفاءة الأداء وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع ودعم مسارات التنمية المستدامة وذلك في إطار الرؤية المشتركة الرامية إلى توسيع نطاق التعاون المعرفي وتعزيز التكامل المؤسسي.

وقّع مذكرة التفاهم عمر الملا الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشارقة لإدارة الأصول والدكتور فراس حبّال رئيس مركز باحثي الإمارات نائب رئيس مجلس الأمناء بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين وذلك بمقر الشارقة لإدارة الأصول في إمارة الشارقة.

تهدف المذكرة إلى تمكين الكوادر البحثية والأكاديمية وتطوير مهارات الباحثين والطلاب وإطلاق برامج ومبادرات علمية ذات أثر إيجابي في خدمة المجتمع إلى جانب تنفيذ مشاريع بحثية وتطبيقية مشتركة وفق خطط عمل متفق عليها بين الجانبين وذلك في إطار تعاوني يتماشى مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم البحث العلمي والابتكار والمساهمة في رفع التنافسية البحثية والعلمية للدولة.

يؤكد هذا التعاون التوجه المشترك للطرفين نحو تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والعلمية والمهنية وتبادل الخبرات والمعرفة واعتبار البحث العلمي رافدًا أساسيًا للتنمية المستدامة وترسيخ نموذج فعّال للشراكات المؤسسية القائمة على المعرفة بما يسهم في تحقيق أثر طويل المدى على المستويين الوطني والمؤسسي.