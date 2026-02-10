جمعية أصدقاء مرضى السرطان تختتم مشاركتها بـ"المؤتمر الإقليمي للأورام" في الكويت

الكويت في 10 فبراير / وام / شاركت جمعية أصدقاء مرضى السرطان في أعمال المؤتمر الإقليمي للأورام والمؤتمر السنوي الثالث عشر للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان الذي عُقد في دولة الكويت تحت شعار "السرطان: الواقع والتحديات" بمشاركة نخبة من القيادات الصحية والأطباء والاستشاريين والباحثين المتخصصين في مجال الأورام إلى جانب ممثلي الجمعيات الخليجية المعنية بمكافحة السرطان.

مثل الجمعية كلٌ من سعادة سوسن الفاهوم جعفر رئيسة مجلس الإدارة رئيسة الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان وعائشة الملا مدير جمعية أصدقاء مرضى السرطان.

وأكدت سوسن الفاهوم أن المؤتمر لا يمثل لقاءً علميًا فحسب بل مساحة للحوار وتبادل الخبرات في مواجهة أحد أبرز التحديات الصحية معتبرة أن مواجهة السرطان مسؤولية جماعية تستلزم شراكة حقيقية بين المؤسسات الصحية والجمعيات والخبراء وصناع القرار وشددت على أهمية الوقاية والكشف المبكر واستمرارية الرعاية حتى ما بعد العلاج وتحسين جودة الحياة.

شارك في أعمال المؤتمر 27 جمعية خليجية متخصصة بحضور 225 مشاركًا من مختلف المؤسسات الصحية والأكاديمية في دول مجلس التعاون وتضمّن البرنامج العلمي جلسات وورشًا تناولت أحدث المستجدات والأبحاث والتقنيات وأفضل الممارسات في مجالات تشخيص الأورام وعلاجها إضافة إلى محاور الوقاية والكشف المبكر والرعاية الداعمة.

ودعا المؤتمر في ختامه إلى أهمية اعتماد إطار خليجي موحد لمكافحة السرطان وتطوير برامج الكشف المبكر المبنية على تقييم المخاطر ودمج الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات الرعاية وتعزيز الطب الدقيق والاستشارة الوراثية وحث على إنشاء شبكة خليجية للبحوث السريرية ودعم الرعاية التلطيفية ورعاية المتعافين وأكد أهمية الحوكمة والمتابعة وقياس الأثر.

وعلى هامش المؤتمر عقد مجلس إدارة الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان اجتماعه الرسمي وناقش خلاله مستجدات أعمال الاتحاد ضمن التقرير الإداري وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز التنسيق بين الجمعيات الأعضاء وتطوير آليات العمل المشترك.

و تناول الاجتماع دور الجمعية الخليجية للأورام بوصفها الذراع التنفيذية لأنشطة الاتحاد واستعرض عددًا من المبادرات التي تدعم بناء القدرات وتبادل المعرفة إلى جانب خطوات قادمة لتحديث الموجهات العلاجية الخليجية عبر مجموعات عمل متخصصة.