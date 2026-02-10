سفير ألعاب الماسترز : الحدث منصة عالمية تسهم في صون الرياضات التراثية

أبوظبي في 10 فبراير /وام/ أكد سعيد الشامسي، أكبر سفراء ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026 من الإماراتيين أن اهتمام الحدث العالمي بتخصيص منافسات للرياضات التراثية يجعله منصة عالمية للحفاظ على هذه النوعية من الرياضات وترسيخ مكانتها بين جميع أفراد المجتمع.

وتتواصل منافسات ألعاب الماسترز حتى 15 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 25 ألف رياضي من مختلف دول العالم.

وقال الشامسي في تصريحات له اليوم إن اختياره سفيراً للحدث العالمي يمثل تتويجاً لمسيرة طويلة من المشاركة في العديد من الرياضات التراثية والمجتمعية، مشيراً إلى حرصه على تعريف المشاركين القادمين من الخارج بالألعاب التراثية، مثل الصيد بالصقور، والتبة، والغوص التراثي، والمحامل الشراعية، وسباقات القدرة، وسباقات الهجن.

وأوضح أن الحفاظ على هذه الرياضات جاء بفضل دعم القيادة الرشيدة، من خلال تنظيم سباقات الهجن والعناية بالصقور، إلى جانب تعزيز مفاهيم حماية البيئة، بما يسهم في استدامة هذا الإرث الثقافي والرياضي للأجيال المقبلة.

ويواصل الشامسي، رغم تجاوزه الستين عاماً، ممارسة عدد كبير من الرياضات يومياً، من بينها الرماية وركوب الخيل والهجن والدراجات الصحراوية، مؤكداً أن تنوع الأنشطة انعكس إيجاباً على صحته وحياته اليومية.