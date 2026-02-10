ملتقى الفجيرة الإعلامي يناقش دور الشباب والإعلام الوطني في عصر التحول الرقمي

الفجيرة في 10 فبراير / وام / ناقش ملتقى الفجيرة الإعلامي مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الإعلام الوطني، وتطوير الخطاب الإعلامي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة ودور الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية ومواكبة متغيرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

وأكد سعادة ناصر اليماحي ، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أن الملتقى يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز دور الإعلام الوطني في ترسيخ الهوية الوطنية، مشيراً إلى أهمية تمكين الشباب من أدوات الإعلام الرقمي وتعزيز وعيهم بالمسؤولية المهنية والأخلاقية في إنتاج المحتوى الإعلامي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التعبير عن هويته الوطنية بأسلوب معاصر ومسؤول.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «الشباب والإعلام الوطني: بين الانتماء والتأثير» التي عُقدت على هامش الملتقى، وتناولت دور الإعلام الرقمي في حماية وتعزيز الهوية الوطنية، وإسهامه في تمكين رواد الأعمال الشباب، إضافة إلى استعراض دور المجالس الشبابية في دعم التمكين الرقمي، ومناقشة المسؤولية المجتمعية والأخلاقية في استخدام الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يسهم في بناء وعي وطني يواكب متغيرات العصر.