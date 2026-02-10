الإمارات تشارك في اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب

القاهرة في 10 فبراير/وام/ شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الـ38 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الارهاب، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية والخارجية والجهات المعنية بمكافحة الارهاب في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

قدم وفد الدولة خلال الاجتماع ورقة عمل حول التنظيم التشريعي للعملات الافتراضية في دولة الامارات، ومخاطر استغلالها من قبل التنظيمات الإرهابية.

وذكرت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، المشرف على قطاع الشؤون القانونية ومدير إدارة الشؤون القانونية ومسؤول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الارهاب أن الاجتماع ناقش متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ37 الذي عقد في أغسطس الماضي بتونس، إلى جانب تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية، ودراسة سبل مواجهة استخدام التنظيمات الإرهابية للتقنيات الحديثة، بما في ذلك العملات المشفرة والطائرات المسيرة والتطبيقات الرقمية في تمويل وتنفيذ العمليات الإرهابية، فضلا عن بحث تطوير وتفعيل عمل الفريق.