"الإمارات للخدمات الصحية" تطلق خدمة "إكرام" الرقمية الاستباقية

دبي في 10 فبراير/وام/أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إطلاق خدمة "إكرام" الرقمية الاستباقية المتكاملة التي تهدف إلى تبسيط إجراءات دور المتوفى وتقديم دعم شامل للأسر في المراحل الصعبة.

وقالت الدكتورة شمس لوتاه مدير إدارة الصحة العامة في المؤسسة إن خدمة إكرام تمثل نموذجا متقدما للخدمات الحكومية التي تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية وتستهدف المواطنين داخل الدولة وخارجها إضافة إلى المقيمين والزائرين مشيرة إلى أن الخدمة صممت لتوفير تجربة رقمية سلسة تحفظ كرامة الأسرة وتخفف عنها الأعباء الإجرائية في هذه الظروف الحساسة.

وأوضحت أن الخدمة تشارك فيها أكثر من 77 جهة اتحادية ومحلية و تسهم في تقليص الإجراءات من أكثر من 40 إجراء إلى إجراء واحد موحد مع إلغاء جميع المستندات والمتطلبات والزيارات بنسبة 100 بالمائة بما يعكس التكامل الحكومي ويعزز كفاءة تقديم الخدمات.

وأشارت إلى أن خدمة إكرام تشمل إجراءات بلاغ الوفاة وإصدار شهادة الوفاة وتنظيم إجراءات الدفن إضافة إلى ما يتعلق بالمستحقات المالية والدعم والإرشاد النفسي بما يضمن توفير مظلة رعاية متكاملة للأسرة في وقت واحد ومن خلال قناة رقمية واحدة.

وأكدت أن إطلاق هذه الخدمة يجسد التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتطبيق توجهات الحكومة في تصميم خدمات استباقية تركز على الإنسان والأسرة وتراعي الجوانب النفسية والاجتماعية إلى جانب الجوانب الإجرائية.

جاء إطلاق خدمة إكرام خلال فعاليات معرض الصحة العالمي المقام حاليا في دبي ويستمر حتى 12 فبراير الجاري في مدينة إكسبو دبي.

واستعرضت المؤسسة ملامح الخدمة وأثرها الإنساني والاجتماعي ضمن منظومة الخدمات الصحية المتكاملة التي تقدمها الدولة.