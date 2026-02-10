الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور يطلق «الرقم العالمي» في كأس أشواط الماسترز بدبي

دبي في 10 فبراير/وام/ أعلن الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور عن تطبيق نظام «الرقم العالمي لسباقات الصقور» للمرة الأولى، وذلك خلال النسخة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور «أشواط الماسترز»، المقرر إقامتها في 14 فبراير الجاري بميدان لهباب في دبي، بمشاركة نخبة من الصقّارين من مختلف دول العالم.

تشهد البطولة مشاركة 27 فريقاً تمثل 25 دولة من مختلف قارات العالم، في أكبر تجمع دولي لرياضة الصقور منذ تأسيس الاتحاد الدولي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد اليوم في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، بحضور سعادة راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، وسعادة سعيد خليفة المهيري، والمهندس عمر عبدالرحمن البشر، عضوي مجلس إدارة اتحاد الإمارات للصقور.

يُعد نظام «الرقم العالمي لسباقات الصقور» تتويجاً لجهود الاتحاد الدولي في تطوير منظومة التنافس واعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن بناء قاعدة بيانات وإحصاءات عالمية قائمة على أسس علمية دقيقة، تسهم في الارتقاء برياضات وسباقات الصقور إلى مستويات احترافية متقدمة.

وأكد سعادة راشد بن مرخان وقائع أن رياضة الصقور تحظى بمكانة تاريخية وقيمة كبيرة في دولة الإمارات، بفضل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة العريقة ومختلف المجالات المرتبطة بها، انطلاقاً من إيمانها بأن ما يستمد جذوره من الهوية الوطنية والموروث الثقافي قادر على التطور والازدهار وتحقيق أفضل النتائج على الساحة العالمية.

وأشار إلى أن النسخة الثالثة من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور تكتسب أهمية خاصة، نظراً لاعتماد نتائجها ضمن منافسات ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026، وذلك بموجب اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحاد وألعاب الماسترز، ما يعزز مكانة البطولة ويرسخ ارتباطها بأكبر المحافل الرياضية الدولية.

وأوضح أن توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، والمتابعة المستمرة من نائبه معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، أسهمتا في تطوير الحدث وتعزيز مخرجاته عاماً بعد عام، ليصبح في صدارة بطولات رياضة الصقور على المستوى العالمي.

وتشهد البطولة مشاركة 5 فرق جديدة للمرة الأولى عقب انضمام جهاتها إلى عضوية الاتحاد الدولي، وهي الجمعية البولندية لسباقات الصقور، والجمعية البلجيكية لسباقات الصقور، والجمعية السلوفاكية لسباقات الصقور، وفريق سلطنة عُمان لسباقات الصقور، وأكاديمية فالكون للبحوث والدراسات في الهند.

وتشهد النسخة الثالثة مشاركة 12 صقّارة ضمن وفود الفرق الدولية، في خطوة تعكس حرص الاتحاد الدولي على تعزيز حضور المرأة وتوسيع قاعدة ممارسة رياضة الصقور على المستوى العالمي.

ويُعد كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور «أشواط الماسترز 2026» الحدث الأبرز في روزنامة هذه الرياضة عالمياً، ويجسد نقلة نوعية في تحويلها من ممارسة تراثية إلى منافسة احترافية وفق أعلى المعايير الدولية.

تأتي إقامة النسخة الثالثة من البطولة في إطار اتفاقية التعاون التي وقّعها اتحاد الإمارات للصقور في ديسمبر الماضي مع اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز – أبوظبي 2026، التي تستضيفها إمارة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، بمشاركة أكثر من 25 ألف رياضي يتنافسون في 37 فئة رياضية على مدار 10أيام.