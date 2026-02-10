"الإمارات للخدمات الصحية " تتعاون مع"تيرن" لتطوير القوى العاملة في القطاع الصحي

دبي في 10 فبراير/ وام/أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تعاونها مع مجموعة تيرن المتخصصة في مجال البنية التحتية للقوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية وذلك خلال مشاركتها بفعاليات معرض الصحة العالمي دبي WHX 2026 الذي تتواصل حتى 12 فبراير الجاري بمدينة إكسبو دبي .

تستعرض تيرن منصتها الذكية لإدارة القوى العاملة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن جناح المؤسسة.

وقال أفيناف نيغام المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة تيرن إن المنصة جرى تطويرها وتخصيصها بالتعاون الوثيق مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ضمن شراكة طويلة الأمد مع الحكومة مشيرا إلى أنها توفر حلا متكاملا يغطي جميع مراحل التوظيف بدءا من الاستقطاب والفرز وصولا إلى المقابلات والتقييم السريري وإدارة المواهب.

وأوضح أن تيرن ستقدم خلال المعرض عروضا حية تتيح للزوار الاطلاع بشكل مباشر على آليات استخدام المنصة في إجراء مقابلات فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم كفاءة الكوادر الطبية ومهارات التواصل والجاهزية المهنية إلى جانب إبراز دور أدوات الفرز النصي في التأهيل المبدئي للمرشحين واستخدام التحليلات التنبؤية لاكتشاف المواهب القيادية الناشئة داخل الأقسام المختلفة واستباق النقص الحرج في المهارات قبل تحوله إلى تحديات تشغيلية.

وأشار إلى أن المنصة تعتمد على طبقة تشغيلية للقوى العاملة تتمتع بالحوكمة والقدرة على التدقيق وتسهم في تخطيط ونشر واستدامة الفرق الطبية على المدى الطويل حيث تنجز مهاما كانت تستغرق شهورا عند تنفيذها يدويا في الوقت الفعلي بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن المنصة لا تهدف إلى استبدال القرارات البشرية بل إلى دعم قادة الرعاية الصحية بالمعلومات الدقيقة التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر أمانا في إدارة القوى العاملة مع الحفاظ على الرقابة البشرية الكاملة.

وأضاف أن مشاركة تيرن في المعرض تعكس الدور المتنامي للمنطقة في رسم ملامح مستقبل تخطيط القوى العاملة الصحية في ظل التحديات العالمية المتمثلة في نقص يتجاوز 11 مليون عامل صحي مشددا على أن دولة الإمارات باتت نموذجا رائدا في تبني الحلول الذكية والحوكمة المتقدمة في قطاع الرعاية الصحية.