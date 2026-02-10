اختتام حملة "حماية الصحراء 2026"بالشارقة

الشارقة في 10 فبراير/وام/ اختتمت حملة "حماية الصحراء 2026" التي نظمتها شركة "دي إكس بي" في حديقة داماك هيلز بدبي بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الراعية وحشد من الجمهور .

تضمنت الفعاليات مجموعة من ورش العمل والعروض التوعوية التي هدفت إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة الصحراوية والحفاظ على مواردها الطبيعية.

قدّمت الحملة عروضاً توعوية حول الطرق السليمة للتعامل مع البيئة الصحراوية وكيفية المحافظة عليها إلى جانب تنظيم دورات تدريبية في ركوب الخيل والدراجات الصحراوية بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للصحراء ويعزز مفاهيم السلامة والاستدامة البيئية في الأنشطة البرية.

وشددت الحملة على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي المستدام بأهمية حماية البيئة الصحراوية وتشجيع تبنّي السلوكيات البيئية المسؤولة في مختلف الأنشطة البرية وأكدت على دور المبادرات المجتمعية والعمل التطوعي في الحفاظ على نظافة الصحراء وصون مواردها الطبيعية.

ودعت إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه والطاقة في المناطق الصحراوية ودعم التحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة بما يسهم في الحد من الآثار البيئية السلبية إلى جانب تشجيع الحلول البيئية المستدامة في القطاع الزراعي بما في ذلك إعادة استخدام المخلفات العضوية وتحويلها إلى موارد نافعة وصديقة للبيئة تدعم جودة التربة والإنتاج الزراعي.