الشارقة:"1.39" مليون درهم إيرادات مركز "إنتاج" خلال 2025

الشارقة في 10 فبراير/ وام/ بلغت إيرادات مركز "إنتاج" التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة على صعيد الأسر المنتسبة إليه مليونًا و393 ألفًا و86 درهمًا خلال عام 2025 فيما بلغ عدد منتسباته 118 منتسبة.

ووصل عدد مشاركات المركز في المعارض المحلية داخل الشارقة وفروعها 5742 مشاركة إضافة إلى 4079 مشاركة بالورش الحرفية وبرامج التأهيل والتدريب.

وأكدت مريم الحمادي، مدير مركز "إنتاج"، أن المركز شهد تطورًا كبيرًا في عام 2025 على صعيد تنوع الأنشطة، بما في ذلك إدخال التقنيات الحديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، الحفر بالليزر، والتطريز الرقمي، بهدف دعم إبداع الأعضاء وتحقيق دخل مستدام لهم.

وأشار إلى أن عدد المنتسبات الحاصلات على رخصة اعتماد من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بلغ 31 منتسبة، مما يتيح لهن المشاركة وتنظيم المعارض.. فيما استفادت الأسر المنتسبة من 3942 خدمة تسويقية لمنتجاتهن عبر 9 نقاط بيع.

ونوهت إلى أن من أبرز المبادرات التي شهدها العام 2025 المتجر الإلكتروني التابع للمركز والذي يمكن أصحاب المشاريع المنزلية من الأسر المنتجة من عرض وتسويق منتجاتهم عبر منصة رقمية متكاملة، مما يعزز الاستقلال الاقتصادي للأسر ويوفر تجربة تسوق سهلة للمستهلكين في السوق المحلي.