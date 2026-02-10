أسرية الشارقة تطلق برنامج "هو الأمان.. هي السكن"

الشارقة في 10 فبراير/وام/ أطلقت مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية برنامجها الجديد (هو الأمان.. هي السكن) استكمالاً لسلسلة برامج مبادرة "رحلة عمر" في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز استقرار الحياة الزوجية وترسيخ التماسك الأسري في المجتمع.

يهدف البرنامج - الذي يأتي إنسجاما مع عام الأسرة - إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على كيان الأسرة ودعم استقرارها ومعالجة التحديات الأسرية التي قد تواجه الزوجين من خلال تزويدهما بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل الواعي مع المتغيرات الحياتية وكيفية تجاوزها بأساليب إيجابية بناءة تسهم في تعزيز جودة الحياة الزوجية.