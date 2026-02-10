البرلمان الأوروبي يصوت بالأغلبية لصالح تشديد تدابير وقوانين اللجوء

بروكسل في 10 فبراير/وام/ صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية واضحة لصالح تشديد تدابير وضوابط وقوانين اللجوء وتوسيع قائمة ما يسمى "الدول الآمنة" مما يفتح الباب أمام الترحيل السريع للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي .

حصل القرار على 396 صوتًا مؤيدًا مقابل 226 صوتًا معارضًا، فيما امتنع 30 نائبًا عن التصويت.

يتيح القرار - الذي لا يزال بحاجة لموافقة رسمية من المجلس الأوروبي - للدول الأعضاء تسريع البتّ في طلبات اللجوء، وترحيل المدانين والمرفوضة طلباتهم إلى بلدانهم أو إلى دول ثالثة خارج أوروبا تُصنَّف بأنها "آمنة".