"ديوا" تستحوذ على حصة دبي القابضة بشركة "إمباور" والبالغة 24%

دبي في 10 فبراير/وام/ أتمت دبي القابضة وهيئة كهرباء ومياه دبي(ديوا) اليوم صفقة باعت بموجبها شركة الإمارات باور انفستمنت "الإمارات باور" المملوكة من دبي القابضة حصتها البالغة 24% في شركة الإمارات المركزية لأنظمة التبريد "إمباور" إلى هيئة كهرباء ومياه دبي.

وبذلك ارتفعت حصة هيئة كهرباء ومياه دبي في إمباور إلى 80%، وباتت الهيئة تمتلك 5,600,000,000 سهم ما يمثل 56 بالمائة، وذلك بعد شراء 2,400,000,000 سهم من شركة الإمارات باور انفستمنت "الإمارات باور".

وبلغ سعر الشراء للسهم الواحد 2.16 درهم لتبلغ القيمة الإجمالية 5.184 مليار درهم.

وإمباور مدرجة في سوق دبي المالي بقيمة سوقية تبلغ حوالي 17.9 مليار درهم .

وقال معالي سعيد محمد أحمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الصفقة الاستراتيجية بين دبي القابضة وهيئة كهرباء ومياه دبي زادت حصة الهيئة في شركة إمباور من 56% إلى 80% "بزيادة قدرها 24% عن الحصة الحالية وبقيمة اجمالية تبلغ 5.184 مليار درهم، مما يعزز التزامنا بتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا من خلال تعميق استثماراتنا في شركة مثل إمباورأكبر مزود لخدمات التبريد المركزي في العالم مدرج في سوق دبي المالي،، ونحن على ثقة بأن هذه الصفقة ستحقق منافع متبادلة للشركتين.

وأضاف أن هذه الصفقة تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بتعزيز شراكاتنا والتزامنا بالابتكار في قطاعنا.

و قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، إن هذه الصفقة تظهر الإدارة المنضبطة للمحفظة وإعادة توزيع رأس المال ضمن برنامج تخصيص الأصول الاستراتيجي لدبي القابضة، بما يتماشى مع التركيز على الإدارة الرشيدة والفرص الاستراتيجية والشراكات العالمية التي تعزز المرونة وخلق القيمة على المدى الطويل.

وأضاف أنه على مدى أكثر من عقدين منذ عام 2005، دعمت دبي القابضة شركة إمباور كشريك ومساهم، ونمت لتصبح أكبر مزود للتبريد المركزي في العالم مع مكانة رائدة في السوق في دبي، ورعت مشاريعها الرئيسية، والتي شملت إدراج إمباور بنجاح في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022، ومع تقدمنا في استراتيجية النمو والتنويع، نبقى ملتزمين بالمبادرات والشراكات التي تدعم خلق القيمة المستدامة وتعزز الرؤية الاقتصادية لدبي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.