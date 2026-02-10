كازاخستان والصين تتصدران تحدي "البرج" بـ "سوات 2026"

دبي في 10 فبراير/وام/ توج فريق كازاخستان "B" بالمركز الأول في تحدي "البرج"، رابع مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"، المقامة منافساته حالياً بالمدينة التدريبية بالروية في دبي.

وتصدر الفريق الكازاخي قمة الترتيب بعد أن حصد 109 نقاط، فيما حل فريق الشرطة الصينية "B" في المركز الثاني برصيد 108 نقاط، وجاء فريق كازاخستان "C" في المركز الثالث برصيد 107 نقاط.

وقام سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، بتتويج الفرق الفائزة، بحضور سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، و عبدالله البلوشي، ممثل شبكة الإذاعة العربية "ARN"، وذلك في المدينة التدريبية بالروية في دبي.

وأشاد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري بالمستوى الفني العالي الذي قدمته الفرق المشاركة في منافسات اليوم الرابع من التحدي، خلال تنفيذ مسابقة "البرج"، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في اليوم الختامي غداً .